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Condenaron a Juan Cruz Rufino por violencia contra su pareja: no irá preso

El cantante fue condenado a seis meses de prisión condicional por amenazas y daños contra su pareja. El caso suma antecedentes y un acuerdo previo por estafa.

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino fue condenado en un juicio abreviado a seis meses de prisión condicional por un hecho de violencia de género ocurrido en 2025. La resolución fue dictada por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, tras un acuerdo entre fiscalía y defensa.

El imputado reconoció su responsabilidad, aceptó las pruebas reunidas en su contra y la calificación legal por los delitos de amenazas simples y daños en concurso real.

La investigación se originó el 15 de octubre de 2025, cuando la Policía fue comisionada a una vivienda tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre agresivo y fuera de control. En el lugar, una joven de 23 años relató que, durante una discusión, Rufino la sujetó del cuello y de los brazos, la amenazó de muerte y le advirtió que “no sabía cómo era cuando estaba loco”.

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Según la denuncia, en medio del episodio tomó un cuchillo tipo Tramontina y lo clavó en una puerta para intimidarla. También provocó destrozos dentro de la vivienda: rompió una mochila, dañó una notebook, un espejo y se autolesionó golpeándose la frente.

Contexto del caso y ratificación de la denuncia

Tras la formalización, la víctima ratificó la denuncia en diciembre de 2025 y aportó detalles sobre la relación, incluyendo situaciones personales que afectaban el vínculo. Durante la investigación también trascendieron problemas de consumo por parte del imputado, que habrían influido en el episodio.

El acuerdo fue rubricado por el fiscal Mario Panetta, la ayudante fiscal Verónica Recio y el abogado defensor Gustavo Sánchez. Además de la condena, se dispusieron medidas de restricción vinculadas a conductas molestas o perturbadoras.

No se mantuvo una prohibición de acercamiento, ya que la víctima y el imputado retomaron la relación y actualmente conviven junto a su hija.

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Antecedentes: probation y causa por estafa

No es la primera vez que Rufino enfrenta una causa judicial. En 2022 había sido denunciado por otro hecho de violencia de género y accedió a una probation, lo que le permitió evitar una condena formal a cambio de tareas comunitarias.

A fines de 2025 volvió a ser investigado, esta vez por una estafa vinculada a la venta de un vehículo. En ese caso, acordó una reparación económica con la víctima: se comprometió a devolver 5 millones de pesos en cuotas mensuales. Si cumple con ese plan, la causa quedará extinguida.

De promesa musical a conflictos judiciales

Rufino supo ser una de las jóvenes promesas de la música local, con proyección nacional tras su paso por programas televisivos y escenarios importantes.

Sin embargo, en los últimos años su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el ámbito judicial. La condena reciente se suma a un historial que incluye denuncias por violencia y una causa por estafa, configurando un presente marcado por conflictos fuera del escenario.

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