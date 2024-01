Clausuraron un boliche y una fiesta privada

En tanto que alrededor de las 4, personal policial se presentó en una fiesta privada en Villa Luján, departamento Albardón. Allí, se entrevistó a dos hombres que indicaron que el ingreso al domicilio requería el pago de 1.200 pesos. Al verificar el interior, se encontró a unas 80 personas aproximadamente, con música en vivo y luces.

La propietaria del inmueble, una mujer de apellido López, de 46 años, asumió la responsabilidad del evento y admitió no contar con las habilitaciones necesarias para realizar actividades comerciales en su domicilio particular. Por lo tanto, se procedió al desalojo y se levantó el acta de infracción correspondiente.

Durante las entrevistas a los asistentes, se reveló que adquirieron entradas por un valor de 1.200 pesos y se enteraron del evento a través de las redes sociales. López fue notificada de la infracción a los artículos 98°, 99°, 139°, 143°, 162° Inc. C de la Ley 941-R, así como a los Artículos 08°, 09° y 31° Inc. F y Ñ de la ley 687-P, con intervención del Juzgado de Paz de San Martín.