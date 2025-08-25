"
Choque múltiple: seis heridos, entre ellos un bebé y su mamá embarazada

Un patrullero que se dirigía a un procedimiento fue impactado por una moto y terminó chocando contra otros vehículos. Entre los heridos hay un bebé de un año y su madre, quien cursa un embarazo de 19 semanas.

Una tarde de domingo en Chimbas se tornó complicada cuando se produjo un fuerte choque múltiple en la intersección de Mendoza y Neuquén. El siniestro vial involucró a cuatro vehículos y dejó a seis personas heridas, entre ellas un bebé de un año y su mamá, quien está embarazada de 19 semanas.

De acuerdo a fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando un patrullero de la Policía de San Juan, un Chevrolet Cruze conducido por el cabo Evan Saroca y acompañado por el cabo Cristian Guzmán, circulaba con sirenas y luces encendidas rumbo a un procedimiento por calle Neuquén de este a oeste. En ese momento, una moto KTM 200cc impactó en la parte trasera izquierda del móvil policial.

La colisión provocó que el patrullero hiciera un trompo y embistiera a otras dos motocicletas que aguardaban el cambio de semáforo. En una de ellas viajaban Enzo Elizondo (28), Emily María Escudero (29) y su hijo de un año. Toda la familia fue trasladada de inmediato al hospital: el pequeño sufrió politraumatismos leves y está fuera de peligro; su madre también presentó golpes y permanece internada para evaluar el estado de su embarazo.

El conductor de la moto KTM, cuya identidad aún no trascendió, fue quien se llevó la peor parte. Quedó inconsciente tras el impacto y fue derivado con múltiples lesiones. Si bien su vida no correría riesgo, continúa bajo observación médica.

Por su parte, el cabo Saroca permanece internado con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneal, mientras que su acompañante resultó ileso. El sexto herido fue el conductor de otra moto afectada en el accidente: recibió asistencia médica y fue dado de alta horas después.

El caso está siendo investigado por la UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajó el ayudante fiscal Emiliano Púgliese bajo las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI N°4. Desde la Justicia indicaron que esperan los últimos partes médicos y confirmaron que solicitaron la extracción de registros de una cámara de seguridad del CISEM ubicada en la esquina para esclarecer la mecánica del siniestro.

