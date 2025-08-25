Una tarde de domingo en Chimbas se tornó complicada cuando se produjo un fuerte choque múltiple en la intersección de Mendoza y Neuquén. El siniestro vial involucró a cuatro vehículos y dejó a seis personas heridas, entre ellas un bebé de un año y su mamá, quien está embarazada de 19 semanas.
Choque múltiple: seis heridos, entre ellos un bebé y su mamá embarazada
Un patrullero que se dirigía a un procedimiento fue impactado por una moto y terminó chocando contra otros vehículos. Entre los heridos hay un bebé de un año y su madre, quien cursa un embarazo de 19 semanas.