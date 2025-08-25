Choque múltiple: seis heridos, entre ellos un bebé y su mamá embarazada

De acuerdo a fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando un patrullero de la Policía de San Juan, un Chevrolet Cruze conducido por el cabo Evan Saroca y acompañado por el cabo Cristian Guzmán, circulaba con sirenas y luces encendidas rumbo a un procedimiento por calle Neuquén de este a oeste. En ese momento, una moto KTM 200cc impactó en la parte trasera izquierda del móvil policial.

La colisión provocó que el patrullero hiciera un trompo y embistiera a otras dos motocicletas que aguardaban el cambio de semáforo. En una de ellas viajaban Enzo Elizondo (28), Emily María Escudero (29) y su hijo de un año. Toda la familia fue trasladada de inmediato al hospital: el pequeño sufrió politraumatismos leves y está fuera de peligro; su madre también presentó golpes y permanece internada para evaluar el estado de su embarazo.