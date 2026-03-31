El sanjuanino Franco Poggio fue eliminado de la Casa de Gran Hermano

La primera en salir de peligro fue Lola, quien no ocultó su alegría: "¡Gracias, me re quería quedar! Acá adentro me subestiman un poco, pero yo estoy tranquila. Voy a seguir así y voy a dar todo".

Luego fue el turno de Yanina Zilli, que celebró con entusiasmo: "¡Me quedo, me quedó! ¡Me tienen que aguantar! Gracias a mi público, los amo".

Finalmente, llegó el momento más tenso de la noche. Santiago del Moro anunció que Franco Poggio debía abandonar la casa, tras ser el participante más votado por el público.

Antes de irse, el joven dejó unas sentidas palabras: "Conocí hermosas personas, son todos muy capaces... Esto es un juego, vamos todos para adelante, no decaigan. Me llevo una experiencia muy linda, muchas gracias a Gran Hermano por la oportunidad. Fue un desafío, la verdad que fue un desafío. Que gane el mejor". Y agregó, visiblemente emocionado: "Me despido con mucha felicidad".

En contrapartida, Brian Sarmiento celebró su continuidad con pura adrenalina: "¡Vamos! Mano a mano con el que sea. ¡Acá me quedo!", gritó, confiado en su juego.