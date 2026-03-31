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San Juan 8 > Espectáculos > Tamara Paganini

Tras 25 años, ingresó nuevamente a Gran Hermano, Tamara Paganini

Apenas pisó la casa, lanzó una frase que marcó territorio y encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha".

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano (Telefe) fue, sin dudas, uno de los momentos más impactantes de la temporada. A 25 años de su primera participación, la mediática volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país y lo hizo fiel a su estilo: con una entrada explosiva, cargada de emoción y también de polémica.

Todo comenzó en el estudio, donde Santiago del Moro la presentó destacando el peso simbólico de su regreso. En ese contexto, el conductor le dedicó unas palabras que marcaron el clima del momento: "Entrás a la casa, sabés de qué se trata, se que va por todo. Es tu gran revancha no en el juego, sino en la vida".

Minutos después, y tras un video que anticipaba su ingreso, Paganini apareció en el jardín de la casa mientras sonaba Amor Narcótico. La reacción de los participantes fue inmediata: sorpresa, emoción y una catarata de abrazos para recibir a una figura histórica del reality. Muchos de ellos no ocultaron lo que significaba compartir la convivencia con alguien que fue protagonista de una de las ediciones más recordadas.

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Pero fiel a su personalidad frontal, Tamara no tardó en dejar su sello. Apenas pisó la casa, lanzó una frase que marcó territorio y encendió el juego: "La casa es mía, todos los demás son ocupas. Voy por la revancha". Incluso, en su ingreso, sorprendió con un grito que rápidamente se volvió viral: “Hola hijos de p…”, dejando en claro que no iba a pasar desapercibida.

Ya instalada, la ex participante recorrió los distintos espacios junto a Sol Abraham y Danelik, quienes le oficiaron de guías. Más tarde, definió su lugar para dormir: eligió el cuarto de los hombres, donde se ubicó junto a Eduardo, protagonizando además uno de los momentos más emotivos de la noche.

El reencuentro entre ambos fue especialmente significativo. Se fundieron en un abrazo largo y sincero que dejó al descubierto la conexión que mantienen desde aquella edición original. Ese instante terminó de sellar un regreso cargado de historia, nostalgia y expectativa.

Con su ingreso, Tamara Paganini no solo revolucionó la casa, sino que también elevó la tensión del juego. Su fuerte personalidad y sus declaraciones anticipan una convivencia intensa que, sin dudas, dará que hablar en los próximos días.

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