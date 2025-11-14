La investigación por el robo millonario a una camioneta Volkswagen Amarok en el Lateral Este de Circunvalación tuvo un avance clave este viernes. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad detuvo a Miguel Alejandro Pérez, de 46 años, señalado como uno de los implicados en el hecho ocurrido apenas un día antes.
Cayó en un allanamiento el sospechoso por el robo millonario a una Amarok
La UFI de Delitos contra la Propiedad detuvo a un hombre de 46 años por el robo de USD 2.500 y cheques por $6 millones, sustraídos de una Amarok en Circunvalación.