Cayó en un allanamiento el sospechoso por el robo millonario a una Amarok

El procedimiento se concretó en el domicilio del sospechoso, ubicado en el Barrio Franklin Rawson, donde los efectivos realizaron un allanamiento ordenado por la fiscalía. En la vivienda se secuestraron varios teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, considerados elementos relevantes para la causa.

El robo tuvo lugar en Lateral Este de Circunvalación al 799 Este, cuando delincuentes violentaron la ventanilla de la Amarok y lograron sustraer una mochila con una suma importante de dinero. Según los reportes policiales, el botín incluía USD 2.500 y dos cheques que en conjunto suman $6.000.000.