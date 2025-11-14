"
Cayó en un allanamiento el sospechoso por el robo millonario a una Amarok

La UFI de Delitos contra la Propiedad detuvo a un hombre de 46 años por el robo de USD 2.500 y cheques por $6 millones, sustraídos de una Amarok en Circunvalación.

La investigación por el robo millonario a una camioneta Volkswagen Amarok en el Lateral Este de Circunvalación tuvo un avance clave este viernes. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad detuvo a Miguel Alejandro Pérez, de 46 años, señalado como uno de los implicados en el hecho ocurrido apenas un día antes.

El procedimiento se concretó en el domicilio del sospechoso, ubicado en el Barrio Franklin Rawson, donde los efectivos realizaron un allanamiento ordenado por la fiscalía. En la vivienda se secuestraron varios teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, considerados elementos relevantes para la causa.

El robo tuvo lugar en Lateral Este de Circunvalación al 799 Este, cuando delincuentes violentaron la ventanilla de la Amarok y lograron sustraer una mochila con una suma importante de dinero. Según los reportes policiales, el botín incluía USD 2.500 y dos cheques que en conjunto suman $6.000.000.

Tras la detención, Pérez quedó a disposición de la UFI, que continúa trabajando para determinar si actuó solo o si existen otros involucrados en el golpe. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de recuperar el dinero sustraído y esclarecer por completo el hecho.

