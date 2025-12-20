Cayó otra persona vinculada al triple crimen de Florencio Varela

Tal como detalló la pesquisa, el acusado encubría la comercialización de estupefacientes bajo una aparente actividad legal vinculada a la venta de artículos de bazar y estaría además relacionado con maniobras de trata de personas.

Mallón había sido citado a declarar, en calidad de testigo, el pasado 5 de diciembre, cuando incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados como el uso de líneas telefónicas investigadas, más tarde se deshizo de su vehículo Chevrolet Cruze y redujo drásticamente sus movimientos habituales.

El juzgado ordenó tareas de vigilancia y un allanamiento en el domicilio de la jurisdicción de Berazategui, donde Mallón fue detenido cuando se disponía a salir. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.

La causa es investigada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N° 8, la carátula incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada, reiterada en dos hechos, agravada por tratarse de una víctima menor de edad y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y por ser cometido para procurar la impunidad.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, las víctimas salieron el 19 de septiembre pasado, alrededor de las 21.15, desde un domicilio ubicado en la localidad de Ciudad Evita con destino a la zona de una estación de servicio situada en Bufano y avenida Crovara, pero nunca regresaron.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que las jóvenes abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca que, al día siguiente, fue encontrada incendiada en Florencio Varela.

Luego de las pericias de Policía Científica y el análisis de geolocalización, se determinó que las víctimas habían sido privadas ilegítimamente de la libertad, luego asesinadas, y sus cuerpos encontrados enterrados