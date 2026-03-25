Colapinto saldrá este jueves a la pista en el GP de Japón

Pierre Gasly - Franco Colapinto

Luego de un sufrido inicio de temporada en Australia, Colapinto pudo reponerse para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 durante el GP de China, donde demostró una gran templanza para reponerse de todas las adversidades y así finalizar en el 10° puesto y sumar su primer punto en Alpine.

Incluso pudo haber finalizado mucho más adelante en caso de que no se hubiera dado el safety car en las primeras vueltas que benefició a prácticamente todos menos a él y el choque con el francés Esteban Ocon (Haas), quien quiso adelantarlo en un sector donde no tenía espacio para hacerlo.

Luego de dos fechas, el campeonato de Fórmula 1 tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos y le saca cuatro a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Más abajo están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

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Cronograma del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

23:30; Práctica libre

Viernes 27/3:

3:00; Práctica libre 2

23:30; Práctica libre 3

Sábado 28/3:

3.00; Clasificación

Domingo 29/3: