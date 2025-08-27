"
Cayó en Caucete un prófugo buscado por el crimen del sereno Brizuela

Luego de casi cinco años prófugo, la Policía de San Juan detuvo en Caucete a Matías Ezequiel Amaya Cabañez, acusado de participar en el homicidio del sereno Juan Jorge “Pajarito” Brizuela, ocurrido en noviembre de 2020.

La Policía de San Juan detuvo en Caucete a Matías Ezequiel Amaya Cabañez, de 28 años, quien permanecía prófugo desde hace casi cinco años por el asesinato del sereno Juan Jorge Brizuela, ocurrido el 27 de noviembre de 2020. La captura se produjo este miércoles en el Loteo Unión, en el marco de un operativo por violencia de género.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9na, bajo la supervisión del comisario Esteban Echeverría y la jueza de Paz Letrado de Caucete, Dra. Luciana Salva. Los uniformados acudieron a un domicilio tras una denuncia de una mujer de apellido González, quien acusó a su pareja de haberla agredido físicamente.

En el operativo, el hombre intentó identificarse con un nombre falso, "Carlos Ortiz", pero los efectivos comprobaron que se trataba de Amaya, quien tenía un pedido de captura vigente por homicidio. Tras corroborar su identidad, fue detenido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

El crimen de "Pajarito"

Amaya era el único integrante de la banda que seguía prófugo por el crimen de Brizuela, conocido en Caucete como "Pajarito". Por ese hecho, la Justicia ya había condenado a prisión perpetua a cinco coautores: Martín Walter “Tincho” Moreta (22), Elio Raúl Castellano (25), Leonela Gisel Moreta (23), Lucas Javier Herrera (28) y Viviana Vilma Pereyra (52).

Todos fueron hallados culpables de homicidio triplemente agravado por alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en concurso ideal, en calidad de coautores.

Con la detención de Amaya, la Justicia ahora deberá determinar si corresponde aplicarle la misma condena que a los demás involucrados, en caso de probarse su participación en el crimen.

