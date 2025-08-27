La Policía de San Juan detuvo en Caucete a Matías Ezequiel Amaya Cabañez, de 28 años, quien permanecía prófugo desde hace casi cinco años por el asesinato del sereno Juan Jorge Brizuela, ocurrido el 27 de noviembre de 2020. La captura se produjo este miércoles en el Loteo Unión, en el marco de un operativo por violencia de género.
Cayó en Caucete un prófugo buscado por el crimen del sereno Brizuela
