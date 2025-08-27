Cayó en Caucete un prófugo buscado por el crimen del sereno Brizuela

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9na, bajo la supervisión del comisario Esteban Echeverría y la jueza de Paz Letrado de Caucete, Dra. Luciana Salva. Los uniformados acudieron a un domicilio tras una denuncia de una mujer de apellido González, quien acusó a su pareja de haberla agredido físicamente.

En el operativo, el hombre intentó identificarse con un nombre falso, "Carlos Ortiz", pero los efectivos comprobaron que se trataba de Amaya, quien tenía un pedido de captura vigente por homicidio. Tras corroborar su identidad, fue detenido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.