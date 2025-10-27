Cayeron "El Cordobés" y "El Sanjuanino" en un intenso operativo antidroga

image

Los uniformados establecieron que ambos individuos planeaban trasladar la droga por la Ruta Nacional N° 40 hacia su destino final para su posterior comercialización. Con la autorización del Juzgado Federal de Garantías, a cargo del doctor Leopoldo Rago Gallo, los agentes montaron una discreta vigilancia sobre la traza vial, a la altura del departamento Pocito.

El despliegue concluyó con la detención de los dos sospechosos y el secues­tro de dos kilogramos de cocaína, que se hallaban dentro del vehículo en el que se desplazaban. Durante la intervención, uno de los acusados agredió a un efectivo policial antes de ser reducido y aprehendido.

image

Por orden judicial, se realizaron allanamientos en los domicilios de los detenidos, ubicados en los departamentos de Capital y Chimbas. Allí se incautaron dosis adicionales de la misma sustancia, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, tres tablets, dólares estadounidenses, elementos de fraccionamiento y documentación de interés para la causa.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), junto con todo el material decomisado.

El operativo forma parte del plan de acción federal impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el tráfico de estupefacientes en el interior del país.