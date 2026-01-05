"
Caso Lucero: sin cámaras ni testigos, la Fiscalía estiró la investigación

La Fiscalía resolvió no imputar por el momento al conductor que atropelló a Horacio Lucero, de 80 años, y abrió una investigación previa por hasta 90 días ante la falta de cámaras y testigos.

El caso por el trágico fallecimiento de Horacio Lucero (80), ocurrido el viernes por la noche, tuvo novedades en las últimas horas. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal resolvió no imputar por ahora al conductor de la camioneta Honda, Jorge Alcayaga (62), quien embistió al hombre esa misma mañana en el cruce de Brasil y Mendoza, en Capital.

De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía, la causa ingresó en una etapa de investigación previa a la formalización, con un plazo inicial de 90 días para reunir y analizar pruebas antes de definir si corresponde avanzar con una imputación. La decisión se sustenta en dos dificultades centrales para reconstruir la mecánica del hecho: en esa intersección no hay cámaras de seguridad que permitan establecer el estado del semáforo ni el accionar de las partes, y no se cuenta con testigos presenciales del siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Tras el impacto, Lucero sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado crítico. Finalmente, falleció cerca de las 23 horas del mismo viernes.

En el marco del expediente, trascendió que el conductor habría manifestado de manera extraoficial que circulaba con luz verde al momento del impacto, aunque no pudo precisar cómo apareció la víctima en su trayectoria. Sin registros fílmicos ni testimonios, la Fiscalía dispuso la realización de pericias técnicas y eventuales reconstrucciones para determinar responsabilidades.

En cuanto a las pericias médicas, la autopsia confirmó que la causa de muerte fue por politraumatismos, con una mecánica compatible con un siniestro vial. Mientras avanza la investigación, Alcayaga permanece en libertad, y la definición sobre una eventual imputación quedará supeditada a los resultados de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

