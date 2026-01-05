Caso Lucero: sin cámaras ni testigos, la Fiscalía estiró la investigación

De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía, la causa ingresó en una etapa de investigación previa a la formalización, con un plazo inicial de 90 días para reunir y analizar pruebas antes de definir si corresponde avanzar con una imputación. La decisión se sustenta en dos dificultades centrales para reconstruir la mecánica del hecho: en esa intersección no hay cámaras de seguridad que permitan establecer el estado del semáforo ni el accionar de las partes, y no se cuenta con testigos presenciales del siniestro.

image

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Tras el impacto, Lucero sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado crítico. Finalmente, falleció cerca de las 23 horas del mismo viernes.