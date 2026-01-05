El caso por el trágico fallecimiento de Horacio Lucero (80), ocurrido el viernes por la noche, tuvo novedades en las últimas horas. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal resolvió no imputar por ahora al conductor de la camioneta Honda, Jorge Alcayaga (62), quien embistió al hombre esa misma mañana en el cruce de Brasil y Mendoza, en Capital.
Caso Lucero: sin cámaras ni testigos, la Fiscalía estiró la investigación
