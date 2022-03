Caso Ayelén: Kappes, el conductor que la mató, no irá preso

Los agravantes que había sumado la Fiscalía, según indicó el fiscal Adrián Riveros, tenían que ver con la velocidad a la cual manejaba y a que, según entendía, se habría cruzado al carril contrario. Como esto no se pudo probar, la pena no pudo ser efectiva. "Para nosotros era una acción totalmente evitable si Kappes no se hubiese cruzado de carril y no se hubiese excedido en su velocidad", indicó Riveros.