Buscaban personas vulnerables, les robaban datos y vendían cuentas mula
Captaban "clientes" , escaneaban sus iris y se apropiaban de sus datos para generar cuentas que luego comercializaban. Fueron condenados a 8 meses de prisión condicional.
Una maniobra que combinó captación de personas vulnerables, uso ilegal de datos biométricos y fraude digital terminó con una condena en la Justicia. Dos de los imputados recibieron 8 meses de prisión de ejecución condicional, tras comprobarse su participación en un esquema que operó en distintos puntos de la provincia.
Según la investigación, entre agosto y septiembre de 2024 los acusados comenzaron a reclutar personas de bajos recursos económicos y escasa formación, muchas de ellas incluso fuera del sistema educativo. Los encuentros se realizaban en Rawson, en lugares como el salón de eventos Eleazar, el complejo José Dolores y otros sectores alejados.
La promesa era sencilla: participar de un supuesto escaneo de iris para una empresa europea vinculada a Worldcoin. Sin embargo, las víctimas eran completamente ajenas a la firma. En realidad, los imputados habían montado un sistema propio para extraer datos personales de manera ilegal.
El procedimiento se realizaba con celulares particulares, mediante los cuales escaneaban el iris y obtenían información sensible. A cambio, entregaban apenas 10.000 pesos. Con esos datos, luego generaban cuentas digitales que quedaban bajo su control.
El objetivo final era utilizar esas identidades como “cuentas mulas”, crear perfiles en plataformas vinculadas a criptomonedas y posteriormente venderlas para obtener un beneficio económico mayor.
La causa tuvo un punto de inflexión en abril de 2025, cuando un vecino alertó sobre movimientos sospechosos. A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría 32ª desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos —dos mujeres y un hombre, oriundos de Mar del Plata—, quienes fueron detenidos en el lugar.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró teléfonos celulares y documentación clave, elementos que resultaron determinantes para avanzar en la investigación. Los implicados quedaron a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.
Finalmente, la Justicia resolvió condenar a Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta a 8 meses de prisión de ejecución condicional, bajo reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal. La resolución pone el foco en una modalidad delictiva en crecimiento, que combina tecnología, vulnerabilidad social y explotación de datos personales.
Cómo funciona y que consecuencias tiene
En esa línea, desde la Fiscalía de Delitos Informáticos advirtieron sobre el alcance de esta práctica y sus posibles consecuencias. “El escaneo del iris es un procedimiento relativamente sencillo desde lo técnico, que permite identificar a una persona con precisión mediante algoritmos estandarizados. Pero el problema no termina ahí: junto con el iris también puede captarse información de la retina, que revela datos sensibles sobre la salud presente e incluso futura de una persona”, explicó una fuente del área.
En ese sentido, alertó que la principal preocupación radica en el uso y almacenamiento de esos datos biométricos, ya que “no siempre hay garantías sobre quién los administra, si están protegidos o si pueden ser comercializados o hackeados, lo que abre la puerta a posibles discriminaciones o usos indebidos en ámbitos como el laboral o el acceso a servicios de salud”.