Buscaban personas vulnerables, les robaban datos y vendían cuentas mula

El procedimiento se realizaba con celulares particulares, mediante los cuales escaneaban el iris y obtenían información sensible. A cambio, entregaban apenas 10.000 pesos. Con esos datos, luego generaban cuentas digitales que quedaban bajo su control.

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El objetivo final era utilizar esas identidades como “cuentas mulas”, crear perfiles en plataformas vinculadas a criptomonedas y posteriormente venderlas para obtener un beneficio económico mayor.

La causa tuvo un punto de inflexión en abril de 2025, cuando un vecino alertó sobre movimientos sospechosos. A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría 32ª desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos —dos mujeres y un hombre, oriundos de Mar del Plata—, quienes fueron detenidos en el lugar.

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Durante el procedimiento, la Policía secuestró teléfonos celulares y documentación clave, elementos que resultaron determinantes para avanzar en la investigación. Los implicados quedaron a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Finalmente, la Justicia resolvió condenar a Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta a 8 meses de prisión de ejecución condicional, bajo reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal. La resolución pone el foco en una modalidad delictiva en crecimiento, que combina tecnología, vulnerabilidad social y explotación de datos personales.

Cómo funciona y que consecuencias tiene

En esa línea, desde la Fiscalía de Delitos Informáticos advirtieron sobre el alcance de esta práctica y sus posibles consecuencias. “El escaneo del iris es un procedimiento relativamente sencillo desde lo técnico, que permite identificar a una persona con precisión mediante algoritmos estandarizados. Pero el problema no termina ahí: junto con el iris también puede captarse información de la retina, que revela datos sensibles sobre la salud presente e incluso futura de una persona”, explicó una fuente del área.

En ese sentido, alertó que la principal preocupación radica en el uso y almacenamiento de esos datos biométricos, ya que “no siempre hay garantías sobre quién los administra, si están protegidos o si pueden ser comercializados o hackeados, lo que abre la puerta a posibles discriminaciones o usos indebidos en ámbitos como el laboral o el acceso a servicios de salud”.