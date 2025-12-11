Ataque en Rawson: Brisa Flores evitó el Penal y seguirá en la casa de su abuelo

Audiencia y decisión judicial

Este jueves se realizó la audiencia en Tribunales, donde el juez Mariano Carrera determinó que Flores continuará el proceso con prisión domiciliaria. Durante la exposición, se indicó que la imputada es madre de un niño de dos años, argumento que fue considerado para concederle el beneficio.

image

El fiscal de la causa, Sergio Plaza, había solicitado dos meses de prisión preventiva, pero el planteo fue rechazado. De acuerdo con fuentes judiciales, la joven deberá cumplir la domiciliaria en la vivienda de su abuelo, en Rawson.

Investigación en curso y posible cambio de calificación

El magistrado fijó un plazo de un año de investigación, aunque podría reducirse. Se espera el informe médico definitivo sobre las lesiones de Narváez. Si se determina que se trató de lesiones graves o leves, la calificación actual de “tentativa de homicidio agravado por la alevosía” podría modificarse.

En caso de un cambio de carátula, Flores podría acceder a un juicio abreviado y recibir una condena que no implique cárcel efectiva.