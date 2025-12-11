Brisa Milagros Flores, de 21 años, fue detenida en las últimas horas tras permanecer 23 días prófuga. Está acusada de atacar a Adriana Narváez, de 20 años, a quien le propinó diez puntazos por la espalda durante una gresca ocurrida el 17 de noviembre en el barrio La Estación, en Rawson. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó.
Ataque en Rawson: Brisa Flores evitó el Penal y seguirá en la casa de su abuelo
Brisa Flores, acusada de apuñalar a una joven en Rawson, recibió prisión domiciliaria y la causa seguirá en investigación. El juez rechazó el pedido de preventiva del fiscal.