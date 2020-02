A dos años del femicidio de Leila Rodríguez comienza el juicio contra su expareja

Una fría siesta de junio de 2018 el departamento de Ullum se conmocionó al conocer que una joven madre de 24 años fue asesinada en un descampado, a unos metros de su casa. A las pocas horas se supo que el asesino era el exnovio de la víctima padre de su hija. A un año y nueve meses se conoció que Esteban Pacheco será juzgado en abril.

El acusado del femicidio se encuentra detenido en el Penal de Chimbas y de acuerdo a lo que adelantó la familia de Leila Rodríguez a fines de abril será finalmente sentado en el banquillo de la justicia.

“A todas no dicen y no dependan de nadie. Hay que enseñar a que las mujeres no son objetos ni propiedad de nadie. Por un 2020 donde se haga justicia. Leila presente hoy y siempre”, dijo Paula Morales, mamá de Leila a un medio ullumero.