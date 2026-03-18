Personal de la División UFI Genérica allanó en la vivienda del Barrio Sierras de Marquesado. El objetivo era un joven de 18 años de apellido Maza, investigado por amenazas agravadas y lesiones del 19 de febrero, cuando, según la denuncia, irrumpió en el domicilio de un vecino, extrajo un revólver, golpeó a la víctima en la cabeza y profirió amenazas de muerte.
Amenazó de muerte a un vecino: tenía cocaína y una escopeta en la heladera
El allanamiento fue en una casa del barrio Sierras de Marquesado. El joven de 18 años quedó detenido.