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Amenazó de muerte a un vecino: tenía cocaína y una escopeta en la heladera

El allanamiento fue en una casa del barrio Sierras de Marquesado. El joven de 18 años quedó detenido.

Personal de la División UFI Genérica allanó en la vivienda del Barrio Sierras de Marquesado. El objetivo era un joven de 18 años de apellido Maza, investigado por amenazas agravadas y lesiones del 19 de febrero, cuando, según la denuncia, irrumpió en el domicilio de un vecino, extrajo un revólver, golpeó a la víctima en la cabeza y profirió amenazas de muerte.

Al llegar los efectivos con orden judicial, Maza huyó por los fondos. En la persecución agredió con una escalera a un oficial y fue reducido.

En la requisa se secuestraron 203 envoltorios de nylon con cocaína (57 g), cogollo, un cigarro de marihuana (2 g) y $276.720 en pesos y dólares, además de dos balanzas digitales.

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También armas: una escopeta Saragueta calibre 12 en una heladera, un arma blanca casera, un caño con cuchillo atado, vaina 9 mm servida y tres cartuchos; sumaron dos celulares.

Intervino Drogas Ilegales y la Fiscal Coordinadora Daniela Pringles (UFI Genérica). Tres hombres que estaban en la casa quedaron a disposición del Tercer Juzgado de Faltas por contravenciones. Maza fue alojado en Comisaría 38° a la espera de la formalización.

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