Amenazó de muerte a un vecino: tenía cocaína y una escopeta en la heladera

Al llegar los efectivos con orden judicial, Maza huyó por los fondos. En la persecución agredió con una escalera a un oficial y fue reducido.

En la requisa se secuestraron 203 envoltorios de nylon con cocaína (57 g), cogollo, un cigarro de marihuana (2 g) y $276.720 en pesos y dólares, además de dos balanzas digitales.