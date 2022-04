Amenazó de muerte a su exmujer delante de su hija y recibió una condena

Luego, en otro tono, el sujeto le preguntó "a quién había metido en la casa", refiriéndose a la nueva pareja de la mujer. Ella le respondió que no le importaba, pero el imputado se volvió loco y empezó a insultarla, propinando amenazas: “TE VOY A MATAR, C*, HDP, ME LA VAS A PAGAR”.

La hija se interpuso y trató de calmarlo diciéndole: “Papá córtala”, pero el imputado continuaba con los insultos. Después de unos minutos, ingresó al auto y aceleró como provocando. Continuó con la marcha y se fue con dirección a la casa de la madre de la víctima (exsuegra). Razón por lo cual la mujer corrió, para seguir al imputado por que sabía que iba a ir a molestar a su mamá. Cuando iba por la esquina, vio que el imputado estaba frente de la casa y adentro de su auto. Al verla llegar, aceleró el auto y se fue.