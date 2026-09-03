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Desamparados y Unión ganaron en el cierre de la fecha 11

El Torneo Clausura completó la fecha 11 con victorias de Desamparados y Unión, los equipos que juegan el Regional Amateur.

La fecha 11 del Torneo Clausura de Primera A se completó este miércoles con las victorias de Desamparados y Unión. El Puyutano superó a Villa Ibáñez y continúa como escolta de Alianza. El Azul derrotó a Defensores de Argentinos para acercarse a la zona de clasificación al Reducido.

Desamparados venció 2 a 0 a Villa Ibáñez en el Serpentario. Paulo Garín y Lucas Riofrío convirtieron para el Víbora que sigue prendido arriba en las posiciones. El Puyutano quedó a sólo dos puntos de Alianza, el único líder del certamen.

Unión cosechó puntos importantes en Villa Krause. El Azul goleó 4 a 0 a Defensores de Argentinos con goles de Facundo Poblete (2), Nahuel Navarro y Joaquín Araya. Ahora quedó a sólo un punto de la zona de clasificación al Reducido.

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El Azul de Villa Krause no tendrá mucho tiempo para descansar porque este viernes, desde las 21.30, visitará a Trinidad en el inicio de la fecha 12. El Clásico de Rawson se jugará en la cancha del León y con la presencia de ambas hinchadas.

Torneo Clausura - Fecha 12

Viernes:

21.30; Trinidad vs. Unión

Sábado:

16.30; López Peláez vs. Atenas Pocito

16.30; Colón Jr. vs. San Lorenzo

16.30; Marquesado vs. Juv. Zondina

16.30; Sarmiento vs. Alianza

Domingo:

16.30; Def Argentinos vs. Sp. 9 de Julio (en Peñarol)

16.30; Minero vs. Peñarol (en Juv. Unida)

16.30; Villa Ibañez vs. Rivadavia

Miércoles 9 de septiembre:

16.30; Carpintería vs. Desamparados

Posiciones:

1. Alianza 28

2. Desamparados 26

3. Minero 22

4. Rivadavia 21

5. Marquesado 18

6. Villa Ibañez 18

7. 9 de Julio 17

8. Trinidad 17

9. Unión 16

10. Colón 15

11. Carpintería 15

12. Atenas 15

13. López Peláez 14

14. San Lorenzo 11

15. Peñarol 8

16. Def. de Arg. 7

17. Juv. Zondina 5

18. Sarmiento 4

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