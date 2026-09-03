Desamparados y Unión ganaron en el cierre de la fecha 11

Desamparados venció 2 a 0 a Villa Ibáñez en el Serpentario. Paulo Garín y Lucas Riofrío convirtieron para el Víbora que sigue prendido arriba en las posiciones. El Puyutano quedó a sólo dos puntos de Alianza, el único líder del certamen.

Unión cosechó puntos importantes en Villa Krause. El Azul goleó 4 a 0 a Defensores de Argentinos con goles de Facundo Poblete (2), Nahuel Navarro y Joaquín Araya. Ahora quedó a sólo un punto de la zona de clasificación al Reducido.