Desamparados y Unión ganaron en el cierre de la fecha 11

El Azul de Villa Krause no tendrá mucho tiempo para descansar porque este viernes, desde las 21.30, visitará a Trinidad en el inicio de la fecha 12. El Clásico de Rawson se jugará en la cancha del León y con la presencia de ambas hinchadas.
Torneo Clausura - Fecha 12
Viernes:
21.30; Trinidad vs. Unión
Sábado:
16.30; López Peláez vs. Atenas Pocito
16.30; Colón Jr. vs. San Lorenzo
16.30; Marquesado vs. Juv. Zondina
16.30; Sarmiento vs. Alianza
Domingo:
16.30; Def Argentinos vs. Sp. 9 de Julio (en Peñarol)
16.30; Minero vs. Peñarol (en Juv. Unida)
16.30; Villa Ibañez vs. Rivadavia
Miércoles 9 de septiembre:
16.30; Carpintería vs. Desamparados
Posiciones:
1. Alianza 28
2. Desamparados 26
3. Minero 22
4. Rivadavia 21
5. Marquesado 18
6. Villa Ibañez 18
7. 9 de Julio 17
8. Trinidad 17
9. Unión 16
10. Colón 15
11. Carpintería 15
12. Atenas 15
13. López Peláez 14
14. San Lorenzo 11
15. Peñarol 8
16. Def. de Arg. 7
17. Juv. Zondina 5
18. Sarmiento 4