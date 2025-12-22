Agresiones, violencia familiar y una puñalada: tres condenas, mismo fin

image

Lejos de deponer su actitud, el sujeto comenzó a forcejear, propinándole golpes de puño y rasguños al agente, quien sufrió lesiones visibles en ambos brazos y en el cuello, del lado derecho. Finalmente, el agresor fue reducido y aprehendido.

El caso se tramitó bajo el procedimiento especial de Flagrancia y se resolvió mediante juicio abreviado, con una condena de 6 meses de prisión de cumplimiento condicional.

Violó una restricción y terminó preso

El segundo episodio se registró el domingo pasado, durante la madrugada, en una vivienda del barrio Cruce de los Andes, en Pocito.

La damnificada se encontraba en su casa cuando el imputado llegó al domicilio gritando e insultándola, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz de Pocito en una causa por violencia intrafamiliar.

Al alertar al 911, un móvil policial arribó al lugar. El sujeto intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido tras una breve persecución. La mujer exhibió la orden judicial que le impedía acercarse.

El hecho derivó en un proceso de Flagrancia y concluyó con un juicio abreviado, que terminó con una condena de 15 días de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva.

Una discusión por una deuda terminó en una puñalada

El tercer caso se remonta al 11 de octubre de 2025, cuando un hombre se dirigió a la casa de un amigo en Pocito para reclamar la devolución de $200.000 prestados meses atrás.

Durante la discusión, el acusado se ofuscó, extrajo un cuchillo tipo casero y atacó a la víctima, provocándole una herida punzocortante en el abdomen, del lado derecho. Tras la agresión, el atacante huyó y el herido debió ser trasladado al Hospital Rawson.

La causa fue caratulada como lesiones leves, y el 22 de diciembre de 2025 se realizó la formalización y el juicio abreviado. El juez declaró la culpabilidad del imputado y lo condenó a 6 meses de prisión condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta durante dos años, entre ellas: fijar domicilio y someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo de drogas y alcohol, no realizar actos molestos o intimidatorios contra la víctima