Abusos y torturas a tres niños: una escalofriante historia sale a la luz después de años

La muerte de su padre, sin dudas fue un antes y un después. Alejada de la situación, la abuela paterna de los menores descubrió lo que realmente estaba ocurriendo cuando una vecina llamó al 102 a pedir por los chicos.

Es que la madre no les daba de comer y los mantenía sucios, no iban a la escuela y el maltrato se hacía evidente. Hasta uno de ellos, en nene del medio, habló y contó el verdadero calvario. La abuela no tuvo más remedio que pegar el grito en el cielo y denunciar a la madre de los nenes y al tío, pero en ese momento fue peor el remedio que la enfermedad.

Como la Justicia no actuaba, y los plazos son diferentes a los que tienen los hombres, los meses que la causa estuvo frenada (ya que había caído en el viejo sistema) terminó por agravar la situación.

Una serie de interminables torturas y humillaciones tuvieron que padecer las criaturas, porque la madre “estaba enojada”. Sin comida, a veces sin agua y encerrados en una habitación donde hacían sus necesidades, vivieron por meses.

Después de este calvario, cuando la Justicia finalmente les dio un espacio y fueron llamados a Cámara Gesell, la abuela consiguió la guarda de los menores. Sin embargo, el tío no fue preso. Sucedió porque la Justicia lo condenó en aquel momento por abuso sexual simple contra los menores de 5 y 7 años; pero nunca determinó el abuso sexual agravado con acceso carnal del mayor. Entonces, como el nene mayor no pudo hablar porque estaba bloqueado, no hubo “pruebas” para inculparlo como tal. Quedó libre y la madre condenada por abandono de persona.

Lo que ocurrió ahora es trascendente. El querellante que representa a la abuela de los menores logró que se reabra la causa y que se lo acuse porque el nene quiere contar toda la verdad. Está prevista que la Cámara Gesell sea por estos días. De ser así, esta causa que estaba en el viejo sistema judicial (previo al acusatorio) y que quedó olvidada en un cajón de la Unidad Conclusiva será desempolvada y podría tener justicia, finalmente. Quedó a cargo de la fiscal Liliana Marinero.