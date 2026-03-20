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Abusó de una menor bajo su cuidado y fue condenado a 9 años de cárcel

El tribunal lo halló culpable de abuso sexual agravado por la guarda y le impuso 9 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron cuando la víctima era menor y estaba bajo su cuidado.

Un hombre fue condenado este viernes a 9 años de prisión efectiva luego de que la Justicia lo encontrara culpable de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor. El fallo incluyó su detención inmediata y traslado al Penal de Chiimbas, donde quedará alojado mientras la sentencia avanza hacia su instancia definitiva.

La resolución fue dictada por unanimidad por los jueces Mariano Carrera, Flavia Allende y Alberto Caballero, quienes lo consideraron responsable de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la guarda.

Como parte de la decisión, también se dispuso la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, por lo que el condenado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

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Durante la audiencia de determinación de pena, el Ministerio Público Fiscal —representado por Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibaceta, de UFI ANIVI— junto a la querella, había solicitado una condena de 15 años. En tanto, la defensa pidió la pena mínima prevista y adelantó que apelará el fallo una vez conocidos los fundamentos.

Por tratarse de un caso que involucra a una menor, no se difundieron detalles específicos de los hechos para preservar su integridad. Sí se confirmó que los episodios ocurrieron cuando la víctima tenía 13 años, en un contexto en el que el acusado ejercía funciones de cuidado, lo que fue considerado como agravante.

Antes de la lectura de la sentencia, el imputado negó los hechos y solicitó no ser trasladado al penal, planteo que fue rechazado por el tribunal.

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