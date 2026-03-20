Un hombre fue condenado este viernes a 9 años de prisión efectiva luego de que la Justicia lo encontrara culpable de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una menor. El fallo incluyó su detención inmediata y traslado al Penal de Chiimbas, donde quedará alojado mientras la sentencia avanza hacia su instancia definitiva.
Abusó de una menor bajo su cuidado y fue condenado a 9 años de cárcel
El tribunal lo halló culpable de abuso sexual agravado por la guarda y le impuso 9 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron cuando la víctima era menor y estaba bajo su cuidado.