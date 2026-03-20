Abusó de una menor bajo su cuidado y fue condenado a 9 años de cárcel

Durante la audiencia de determinación de pena, el Ministerio Público Fiscal —representado por Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibaceta, de UFI ANIVI— junto a la querella, había solicitado una condena de 15 años. En tanto, la defensa pidió la pena mínima prevista y adelantó que apelará el fallo una vez conocidos los fundamentos.

Por tratarse de un caso que involucra a una menor, no se difundieron detalles específicos de los hechos para preservar su integridad. Sí se confirmó que los episodios ocurrieron cuando la víctima tenía 13 años, en un contexto en el que el acusado ejercía funciones de cuidado, lo que fue considerado como agravante.

Antes de la lectura de la sentencia, el imputado negó los hechos y solicitó no ser trasladado al penal, planteo que fue rechazado por el tribunal.