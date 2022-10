YPF Luz advirtió que el gas es el complemento justo de las energías renovables

Además, ocupa el segundo lugar en generación de renovables y el cuarto en el ranking de los productores de energía eléctrica de todas las fuentes.

En una entrevista con Télam, Mandarano analizó que el Mater permitirá atender toda la demanda de los clientes industriales, pero que para cumplir los objetivos de generación al 2025 será necesario definir nuevos mecanismos para contractualizar el crecimiento del residencial.

A continuación los principales tramos del reportaje:

-Télam: ¿El Mater va a ser el vector de desarrollo excluyente de las renovables en los próximos años?

-Martín Mandarano: Desde el comienzo de YPF Luz en 2013, apuntamos siempre en energía renovable al mercado de privados y al mercado industrial. Hoy lideramos ese mercado con 39% de participación porque es el camino para garantizar nuestro crecimiento y a partir de ahí empezamos a desarrollar proyectos que sean cada día más eficientes. Entendíamos que en algún momento el mercado iba a ser más competitivo como es hoy, con muchos que jugaron en el Plan Renovar y ahora se están viniendo al Mater.

Dentro de nuestro ADN buscamos el beneficio del cliente a partir de nuestra cadena de valor de producción. Si logramos un proceso eficiente desde la construcción a la operación y logramos un precio competitivo hacemos competitiva la industria y al país, eso genera más trabajo, más valor agregado y eso genera mayor bienestar al conjunto de la Argentina. Por eso apuntamos a la industria, con una visión integral en el Mater que es y seguirá siendo el foco.

-T: Habla de eficiencia, ¿Qué tan competitiva es la energía renovable en la Argentina?

-MM: La industria se está volcando a este tipo de energía para cambiar su matriz energética y porque es competitivo el precio. Hemos logrado convertir los recursos naturales en riqueza a partir de un valor económico competitivo, porque hoy el mercado si compra a Cammesa tiene precios de entre 85 y 100 dólares, y los mercados de tecnologías renovables están en 60 o 65 dólares con lo cual hay un ahorro. Entonces en eso también hay un beneficio para la industria.

-T: Al sector le falta todavía la famosa estabilidad de suministro...

-MM: La intermitencia es un tema para a resolver. Desde el punto de vista del suministro de energía es eficiente, con lo cual pensamos que el vector que complementa a la renovable es el gas natural. La Argentina tiene reserva por más de 150 años de un gas natural que puede producirse eficientemente y es el complemento justo para compensar esa intermitencia con el menor impacto al medio ambiente y el mejor beneficio para el cliente, pensando en que en algún momento el mundo va a poner a una regulación de CO2, con lo cual el producto que salga de Argentina debe tener una componente de CO2 (dióxido de carbono) baja.

Nuestra nuestra matriz de oferta tiene esa visión: una complementariedad de bajo impacto ambiental, de alto valor para el cliente que le garantice el total de la operación y eso es el gas y la renovable. Hoy si fuéramos 100% renovables, no podríamos abastecer la demanda de la industria durante todo el tiempo, con lo cual, el concepto es estratégico y la posición nuestra es un 20% renovables, 80% de térmico, siempre con gas natural porque es el vector de la transición el que permite complementar.

-T: ¿Es necesario que el Estado retome un rol activo de tomador de energía o la industria ya se puede manejar sola?

-MM: Para las industrias no es necesario la intervención del Estado. La industria es eficiente comprando y nosotros somos eficientes para la producción. El tema que hay que terminar de resolver es qué pasa con la demanda domiciliaria porque ahí hoy no se puede contractualizar y alguien tiene que tomar el rol de la contractualización para cumplir el porcentaje (del 20% de generación de renovables para el 2025) porque el porcentaje de la demanda industrial es mayor que el que fija la ley. Lo estamos viendo: hay compañías que contratan 100% de su demanda y sobre la demanda total estamos entre un 12 un 13% de abastecimiento con renovables, incluso debajo del 16% que dice la ley. Lo que está faltando es algo de la demanda residencial, que tiene un peso importante en la matriz. Ahí hay dos alternativas o las distribuidoras salen a contractualizar con la oferta del privado o que se vuelva a hacer algún plan Renovar -con algún nuevo modelo porque tuvo algunas deficiencias- para la demanda residencial porque sino la industria va a sobrecumplir y va a faltar una parte.

-T: Los generadores siempre hablan de las limitaciones por financiación e infraestructura, ¿Cuál condiciona más un proyecto?

-MM: Pareciera que debería ser al revés, pero el tema financiero uno puede mirar que incluso en los mercados locales hemos tenido buenos financiamientos para nuestros proyectos con lo cual, eso es positivo. El mundo también está muy abierto para desarrollo de este tipo de energías renovables. El gran tema y el gran desafío en Argentina es la transmisión, la infraestructura, que es el mismo problema que tiene Vaca Muerta y lo está solucionando muy bien con el gasoducto nuevo para convertir una reserva o un recurso en riqueza.

En nuestro caso, en energía renovable, es lo mismo. Tenemos muy buenos vientos, muy buen sol, somos eficientes construyendo parques pero no tenemos donde subirlo, no tenemos la infraestructura de transporte eléctrico y entonces que viabilizar eso como un tema de Estado, porque ante el cuello de botella en vez de utilizar el mejor lugar del recurso para hacer un parque eólico o un parque solar, vas a buscar a donde hay capacidad de transporte y tal vez no sea lo más eficiente del punto de vista de recursos.