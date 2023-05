Una jauria atacó a una nena y le arrancó el brazo

Según detalló la abuela de la menor en declaraciones radiales, el ataque ocurrió durante la reunión por el cumpleaños de su hermana. “Fui con mi nietita. La mamá de ella no fue. Éramos muchas personas, estábamos comiendo, salió, no sabemos qué pasó si se acercó a los perros que comían o qué”, contó la señora en diálogo con Cadena 3. La mujer aclaró que no era la primera vez que su nieta asistía a ese domicilio, y al mismo tiempo aseguró que los animales estaban “bien cuidados, vacunados y comidos”.