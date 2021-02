Supermercados aseguran que venden carne de calidad

Respecto de los monitoreos, Ravettino dijo que sólo hubo algunas demoras en el norte del país, y sobre eventuales desvíos en la calidad pidió “etiquetas ciertas para identificar eventuales problemas y corregirlos”.

“La regla no es lo que circula por redes. Esa es la excepción porque no todo lo que se produce es uniforme. “Las fotos divulgadas son principalmente de falda, que generalmente tienen más grasa que otros cortes. Y de última, al estar exhibidos, está siempre la posibilidad de que el consumidor no los compre”, afirmó Daniel Urcia, presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), una de las entidades que firmó el acuerdo con el Gobierno.

Leé también: Estas son las cadenas que comenzaron con la venta de los 8 cortes de carne

Urcía desmintió que, según las acusaciones viralizadas en redes sociales, los cortes ofrecidos provengan solamente de las vacas que se exportan a China y son consideradas una categoría carnicera de inferior calidad. Y aseguró que también se ofrecen cortes provenientes de novillo y novillito, que no es lo que se exporta pero forma parte de la oferta comprometida por los supermercados en el programa.

Desde los supermercados afirmaron que “los cortes están disponibles en las góndolas y la calidad es la de siempre,al menos en los grandes supermercados, porque si los frigoríficos nos entregan una mala calidad, enseguida nos comunicamos con la secretaria de Comercio para denunciarlo porque el supermercado se juega el nombre en la comercialización”, aseguró el directivo de una de las cadenas de ASU (Asociación de Supermercado Unidos).

El programa sobre la carne se basa en un acuerdo alcanzado con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Respecto de las cantidades, Ravettino indicó que “la disponibilidad de carne es incluso un poco más que las cantidades habituales que venden en cada uno de los supermercados donde se venden estos 10 cortes. Por lo cual “en los días de oferta la demanda quedará satisfecha, como pasó este miércoles. Son días puntuales de oferta: miércoles, sábado y domingo. Y al tener todas las bocas de expendio abastecidas, vamos a andar bien”.

En los supermercados la campaña será los primeros tres miércoles de cada mes y los fines de semana, en las cadenas Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Coto, Walmart, La Anónima, Día, Libertad, y en carnicerías Friar.