Suben las tarifas desde enero: quién mantendrá los subsidios

En sus declaraciones realizadas en la Casa de Gobierno, Adorni anunció desde cuando estará disponible el nuevo esquema de tarifas: "A partir de enero va a estar el nuevo esquema de tarifas; por un lado lo que anunció el ministro (Luis) Caputo en su momento, que es esto de eliminar subsidios en torno al tercio por año; y además este esquema de ir progresivamente quitando el subsidio a la oferta y tendiendo a que se transforme en subsidio a la demanda".

Al respecto, sostuvo que "el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo pero lo que no queremos es que el que no necesite el subsidio, como puedo ser yo, no veo que alguien deba pagarme a mi el subsidio por viajar en colectivo, porque yo puedo pagar la tarifa completa".