Suba de tasas de plazos fijos: bancos pagan hasta 39% anual

De esta forma, los dos principales bancos públicos del sistema se suben a la competencia por la captura de los ahorristas con los bancos privados, ya que muchos de ellos vienen subiendo las tasas en las últimas semanas, a la par de la suba del tipo de cambio.

Para frenar la tensión con el dólar, a partir del 1° de agosto el BCRA subió los encajes bancarios, la porción de cada depósito o saldo en cuentas bancarias que las entidades financieras deben dejar depositada (o encajada) en el Banco Central como medida prudencial. Con el objetivo de frenar la corrida y “secar” de pesos el mercado, el BCRA jugó fuerte.

Para las cuentas bancarias a la vista, el encaje del 45% cambió su composición. La porción de que se integra en efectivo se elevó del 36 al 40% y la que se integra en bonos se redujo del 9 al 5%. En el caso de los fondos comunes de inversión “money market”, aquellos en los que invierten las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales, el encaje se duplicó y pasó del 20 al 40%.

El impacto de esta oferta más generosa para los depositantes tiene como contrapartida un encarecimiento del crédito, ya que las tasas de interés suben en los dos sentidos. Así como se remuneran mejor los plazos fijos, también es más alto el costo de tomar un préstamo.

En los últimos días, esto ya se vio en líneas de financiamiento como el adelanto en cuenta corriente. Según datos del BCRA, la tasa promedio para los adelantos hoy supera el 56%; hace un mes atrás, era del 37%

Qué tasa ofrece cada banco

Sin regulación alguna por parte del BCRA, los bancos están moviendo en forma constante sus rendimientos y la competencia es intensa. Hay bancos que ofrecen tasas más altas para determinado grupo de clientes, como los que contratan algún paquete de servicios particular. Otros suben la tasa a partir de un determinado monto en el depósito. También hay bancos que promocionan sus canales digitales con tasas más elevadas, tal como el caso mencionado del Provincia y Cuenta DNI.

Según la información publicada al cierre de hoy por el BCRA, las tasas (TNA) que ofrecen los bancos por depósitos a 30 días son las siguientes: