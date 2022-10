Si tenés estos bienes tendrás que pagar el recargo del nuevo dólar Qatar

Los bienes alcanzados por la medida, de acuerdo a comunicaciones anteriores del Banco Central, son:

- Automóviles y motos de alta gama

- Jets privados-pequeños aviones

- Embarcaciones de uso recreativo

- Bebidas alcohólicas premium (con un valor por encima de los USD 50)

- Relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas

- Helicópteros

- Drones

- Jet ski

- Cuatriciclos

- Alimentos gourmet

- Máquinas tragamonedas

- Máquinas para minar criptomonedas

Los bienes suntuarios o de lujo mencionados son los que habían sido incluidos en junio pasado, cuando el Banco Central dispuso a través de la comunicación A7532, ampliar las posiciones arancelarias de importaciones de bienes que podían acceder al mercado de cambios recién a partir de los 360 días para financiarse.

Estos mismos bienes serían los alcanzados por el nuevo dólar Qatar y a los que se sumó, según indicaron desde el ministerio de Economía, las máquinas tragamonedas y las máquinas para minar criptomonedas.

Si se considera el tipo de cambio vendedor del dólar del Banco Nación, que cerró ayer en $157, y se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por el nuevo dólar turista o Qatar será de $ 314.

Los consumos por menos de USD $ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio de $274, correspondiente al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

Según fuentes del Gobierno, el objetivo de la medida es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local, al mismo tiempo que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento reducido de la población.

Piedras preciosas están incluidas en los bienes de lujo

En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que las medidas afectan solo a un número reducido de contribuyentes que realiza gastos mayores con tarjeta en moneda extranjera (cercano a los 200.000, un 7% del total de personas que hicieron gastos de este tipo en agosto de 2022). Y aclararon que no se afecta al denominado dólar ahorro.

La decisión de aplicar una percepción extra -a través de un adelanto en el impuesto a los Bienes Personales- respondió a que, tras el cruce de datos de AFIP, la mayoría de los contribuyentes que realizaron consumos por más de USD 300 al mes pagan ese tributo. Unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2,8 millones hicieron gastos por menos de USD 300, equivalentes al 19% del total de gastos en dólares realizados con tarjetas.

Mientras tanto, según datos oficiales, 200.000 personas hicieron gastos superiores a USD 300, equivalentes al 81% del total. ”Es una medida de carácter impositivo, no se toca el tipo de cambio. No es una medida cambiaria”, afirmaron fuentes oficiales. Las mismas fuentes citadas por la agencia Télam dijeron que los cambios de este tipo están previstos en la normativa del FMI como “devaluación fiscal”, por lo que no afecta al programa acordado entre la Argentina y el organismo multilateral.

Uno de los factores de preocupación del Gobierno es la mayor demanda de dólares ante la cercanía de las vacaciones de verano y el Mundial de Fútbol en Qatar -para el que ya sacaron entradas unos 25.000 argentinos-, actividades que históricamente han implicado un fuerte gasto en dólares.

Si bien se descuenta que la mayoría de los gastos correspondientes a pasajes aéreos para esta época ya se hizo, el Gobierno apunta a encarecer los consumos relacionados con la estadía en Qatar y, de esa forma, incentivar a los contribuyentes a que paguen con sus propios dólares los resúmenes de cuenta.

En promedio, en los últimos meses se estaban gastando unos USD 800 millones al mes en tarjetas de crédito y débito, de los cuales cerca del 50% se destinaba a paquetes turísticos y pasajes y el resto tarjeta con consumos en el exterior. ”El consumo de este tipo venía creciendo y, si seguía con esta tendencia, íbamos a llegar a unos 10.000 millones de dólares en el año. Esperamos tener una caída a partir de ahora”, señalaron las fuentes.