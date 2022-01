Se complica la negociación con Bolivia por el suministro anual de gas

Bolivia pretende que se produzca una "adenda" ( modificación") en el contrato firmado en 2006 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y IEASA (ExEnarsa). Esto se explica por las grandes variaciones de las demandas argentinas de gas entre el verano y el invierno.

Bolivia no está - aduce - en condiciones de proveer con los valores pactados los niveles de fluido que la Argentina necesita. Por lo que ese desfasaje debe suplirse. Una manera es que la Argentina recurra a la importación de GNL, lo que trae como consecuencia destinar una mayor cantidad de divisas adicionales.

"Take or Pay"

Ese fue parte del acuerdo de la adenda anterior. El sistema de "tomar o pagar" o sea, la cantidad mínima de gas que el comprador se obliga a tomar o pagar aún cuando no la consuma. Como complemento, el "Delivery or Pay"(Envío o pago), es decir, el compromiso del vendedor de entregar el volumen de gas natural contratado o pagar el valor del mismo, tanto como los daños y perjuicios por no haber entregado el gas natural.

El costo del acceso al gas

Según la Secretaría de Energía, el costo del gas importado de Bolivia estimado para 2022 es de USD 7,46 por millón de BTU. Mientras que el precio del GNL importado, que por ser un commodity se determina por el mercado internacional, puede rondar los USD 23,72 por millón de BTU para el periodo de mayo a septiembre de 2022.

El precio del gas que cobran las empresas productoras locales, se calcula que rondará los USD 4,84 por millón de BTU.

El gobierno boliviano entiende que la quinta adenda lo habilita para buscar la adecuación de precios en el envío de gas a la Argentina.

El aporte de Bolivia al sistema de energía argentina

El gobierno argentino prevé que para este año, la producción nacional sea suficiente para cubrir el 84% de la oferta total de gas natural. En tanto, el gas importado de Bolivia aportará el 7% y el GNL importado el 9%.

En los meses de verano, con menor consumo de gas, la oferta nacional trepa al 94% y la cantidad necesaria de Bolivia cae apenas al 6%.

Pero el mayor consumo en invierno es lo que hace que Bolivia pretenda un mejor acuerdo económico para enviar su gas. Esto es lo que surge como una complicación en este momento de la discusión bilateral.