Reapareció Marcelo Corazza: "Estoy tratando de reinsertarme"

“Estoy muy apoyado en la familia, en los amigos, en la gente que me quiere”, dijo acerca de quiénes lo rodean en este momento que está viviendo. “Me tengo que ir ahora...”, agregó como para evitar más preguntas. Sin embargo, el periodista le insistió. “¿Vas a trabajar?”, le preguntó el notero. “Estamos viendo. Estamos viendo eso, estamos reinsertándonos”, respondió sin dar precisiones. Y finalmente se despidió con un “perdón, pero no puedo hablar de eso”, cuando le preguntaron acerca de cómo está la causa en la que quedó procesado.

A comienzos de abril y minutos después de haber quedado en libertad, Corazza llegó a la casa donde había sido detenido dos semanas antes. Sin detenerse, repitió: “Soy inocente. No puedo hablar más por ahora”. Ante la insistencia de los cronistas que lo esperaban en la puerta, remarcó: “No sé qué voy a hacer ahora... No le deseo a nadie lo que me pasó a mí”.

El productor también fue embargado en dos millones de pesos según la misma resolución y seguirá siendo investigado en el marco del expediente. El resto de los acusados son Francisco Angelotti, quien se cree que es el líder de la banda, Andrés Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Todos ellos fueron procesados por abuso sexual y explotación infantil y, a diferencia de Corazza, seguirán detenidos.

En el escrito de 125 páginas, el juez hace una valoración punto por punto de los hechos investigados y señala, con precisión los hechos atribuidos a Corazza. Alude, puntualmente, puntualmente, a la “víctima 1″ del caso, quien habría sido corrompida por Corazza poco después de que ganara la primera edición de Gran Hermano.

En el 2001, Corazza se convirtió en el ganador de la primera edición de Gran Hermano en Argentina, luego de haber sido elegido por el voto popular. Tras su consagración, empezó a trabajar detrás de cámara y formó parte de distintos ciclos del canal, como El Primero de Nosotros, Bartender, Quién es La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros. Actualmente, trabajaba en el departamento de locación de Telefe y se encargaba de coordinar la producción en El Debate de Gran Hermano. También se desempeñaba como productor de piso en el estudio.

Cuando trascendió la noticia de su detención, el canal tomó una decisión que dio a conocer mediante un comunicado que se leyó en la edición de. Telefe Noticias y en el que indicaba que la emisora “colaborará con la Justicia” en tanto sea requerido. Y explicaba que la empresa había “suspendido preventivamente” a Marcelo Corazza “tal como la ley lo regula” hasta que se clarifique la situación. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”, concluye el texto.

Marcelo estuvo trabajando hasta el domingo 19 de marzo último en la gala de eliminación en la que se fue Romina Uhrig, ya que era él quien acompaña a los participantes desde su salida de la casa hasta el estudio donde los recibía Santiago del Moro y los familiares, en la localidad bonaerense de Martínez. También estuvo con José, el hermano de Marcos Gianocchio, y en las inmediaciones del canal grabó un video que subió a sus redes, en donde se lo podía ver relajado junto al joven que recién llegaba de Estados Unidos para ver a su hermano, luego ganador del reality.