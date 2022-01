¿Qué puede pasar con la economía en los próximos días?

Los expertos consultados por este medio coincidieron en que el principio de acuerdo es un primer paso positivo, pero que se trata de un entendimiento. Es decir, aún resta la aprobación del Congreso y el Ejecutivo, así como el board del Fondo Monetario Internacional. Son procesos internos que deben hacer ambas partes y que se espera que lleguen antes de marzo.

Maria Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Economicos analizó que "Argentina llegó a un entendimiento y ese es el primer paso fundamental ante la duda o el temor de que el país cayera en default con el FMI. Sobretodo porque hubo mucho ruido en el seno del oficialismo y se veía lejos la posibilidad de acordar".

"Se frena esto, pero el acuerdo no esta cerrado. Esperan terminar todo antes de fines de marzo para que Argentina no haga desembolsos netos y también le devuelvan lo ya pagado que son 5 mil millones de pesos, que seguramente vayan a las reservas", continuó.

En tanto, Castiglioni Cotter, planteó que "la presentación deja muchas dudas porque un acuerdo como el que plantean, incluso con un cronograma más largo de facilidades extendidas, en general implica reformas estructurales y el Gobierno dijo que no va a realizar ninguna".

"A su vez, la reducción del déficit se basa en creer que va a haber crecimiento económico, más recaudación tributaria y más presión fiscal en un contexto de gasto público que sigue en aumento. Faltan detalles sobre lo que pasara con las tarifas, cuáles van a aumentar, que sectores van a tener q acomodarse. Seguramente, el ajuste lo va a pagar el privado", reflexionó

¿Qué implica el acuerdo con el FMI?

Ivan Carrino, economista y subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, detalló que "el acuerdo implica un refinanciamiento de todos los vencimientos, lo que es positivo para las cuentas públicas". Además, destacó que el anuncio le quita "estrés" a las reservas. "A cambio (el FMI) pide un mayor ajuste fiscal y menos financiamiento monetario del déficit fiscal".

El especialista indicó que si bien tanto el menor déficit como la menor emisión son planes positivos, "el tema es que se puedan cumplir y que haya financiamiento genuino para cubrir la diferencia que no pueda cubrir la emisión".

Por su parte, el economista Fausto Spotorno fue tajante al decir que "no va a cambiar mucho lo de los últimos meses". "No es una política que te cambie la vida, pero no hacerlo era un problema. Es positivo porque te genera movimiento en el mercado, pero no te cambia gran cosa en la economía general", sostuvo al canal A24.

Impacto en el bolsillo

En este sentido, Carrino deslizó el primer impacto que podrá observarse en materia económica tiene que ver con los precios. "Todo el panorama planteado por el Gobierno llevará a tener alta inflación por varios años más", sostuvo.

A partir del anuncio de acuerdo entre Argentina y el FMI, los mercados reaccionaron y poco después del mensaje del Presidente, la cotización del dólar blue bajó, el riesgo país retrocedió 74 unidades, y los bonos y acciones avanzaron fuertemente.

Sobre este punto, Lorenzo Sigaut, director de la consultora Equilibra, explicó que el entendimiento "va a bajar la ansiedad y tanto hoy como los próximos días serán positivos". "Como un volver a fojas cero a fines de 2021, pero hay que ver cómo evoluciona porque todavía no esta aprobado el acuerdo", graficó.

En coincidencia, Carrino describió: "La baja del dólar y el riesgo país junto con la suba de los bonos argentinos es esperable. Lo que anticipaba la suba del blue era la caída del acuerdo, que no pagábamos y nos transformábamos en una paria total". Y amplió: "Eventualmente, puede haber un rebote, pero se espera que para las próximas semanas este tranquila la cosa".

Por último, Aldo Abram, economista y Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, indicó a este medio que va a mejorar la situación financiera para la Argentina. "Con esto, la gente se anima a invertir y habrá menos fuga de capitales, se mantiene el crecimiento. Ganamos tiempo para mejorar nuestra credibilidad y resolver los problemas de fondo", señaló, pero alertó: "Si el Gobierno no aprovecha para hacer reformas estructurales, va a haber otra crisis".