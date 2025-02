Qué implicancias tiene para la Argentina la salida de la OMS

A la vez, sin dudas, es una decisión que afectará la gestión de la salud pública. Ya que los consensos sobre los que se gestionan las políticas sanitarias emanan de expertos internacionales. Entonces, implica, en primer lugar, la redefinición de lineamientos, acuerdos y estrategias locales y regionales.

La salida del organismo incluye la necesidad de replantear acuerdos clave como la compra de insumos o la participación nacional en consorcios internacionales para la adquisición de vacunas o medicamentos, actualmente legitimados por la OMS a nivel global y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el ámbito regional.

image.png

En ese sentido, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló: “Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA. Estamos ante un cambio de época, y hay que estar a la altura de estos cambios”.

También es preciso dejar claro que no está en riesgo la compra de vacunas por parte de Argentina para enfrentar las enfermedades inmunoprevenibles. El Ministerio de Salud de la Nación garantizó la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación.

Esta mañana, Adorni también subrayó que actualmente el país no recibe financiamiento de la agencia de la ONU para la gestión sanitaria local y afirmó que la medida no representa una pérdida de fondos para el país: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, subrayó.

“En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas. Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, señaló el comunicado difundido por la Oficina del Presidente.

“Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”, agrega el texto oficial.

Qué implicancias tiene para la Argentina dejar la OMS

Desde mediados del siglo pasado, la OMS funciona como un organismo coordinador internacional de la agenda sanitaria, como lo mostró la pandemia de COVID-19, declarada en 2020.

Justamente la gestión de la emergencia frente a la irrupción del coronavirus colocó a la OMS en el ojo de la tormenta frente a diversos sectores de la salud, la industria pharma y la política: los confinamientos globales inspirados en sus lineamientos, junto con la falta de agilidad y flexibilidad en la respuesta al embate del SARS-CoV-2, rasgaron su prestigio. En esos argumentos se apoyó hoy parte del anuncio presidencial.

“La OMS falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19. Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”, describió hoy el comunicado de Presidencia tras el anuncio.

Tanto para el Gobierno de Milei como el de Trump, el organismo es considerado como un espacio estanco, que no aporta beneficios directos y es sesgado en sus decisiones.

Sin embargo, la OMS además de delinear y sugerir la respuesta frente a enfermedades es un actor clave en el mundo pharma. Existen numerosas certificaciones en el sector farmacéutico, tanto para el funcionamiento de plantas como para la compra de insumos y medicamentos, que son otorgadas por la OMS.

Si bien organismos de control como la ANMAT, la FDA y la EMA son autárquicos en sus resoluciones, sus criterios se alinean con los consensos establecidos por organismos supranacionales como la OMS y la OPS. Estos consensos no solo orientan las normativas regulatorias, sino que también agilizan los procesos de producción farmacéutica y optimizan la gestión de la salud pública.

Cuáles son las responsabilidades y derechos de los miembros de la OMS

image.png

Ser miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) implica una serie de responsabilidades y derechos para los países. Estos se encuentran establecidos en la Constitución de la OMS y en otros documentos relevantes.

Responsabilidades de los miembros de la OMS:

Contribuir financieramente: Los países miembros tienen la obligación de aportar económicamente a la OMS, de acuerdo con un sistema de cuotas establecido por la Asamblea Mundial de la Salud. Estas contribuciones son fundamentales para el funcionamiento de la organización y la ejecución de sus programas. Son calculadas en función del Producto Interno Bruto (PIB) y la población del país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas establece el porcentaje que se debe aportar. Estas contribuciones cubren una parte significativa del presupuesto de la OMS, aunque actualmente representan el 25% de su financiamiento total.

También se financia con contribuciones voluntarias que los países pueden realizar que son generalmente destinadas a proyectos o iniciativas específicas, como campañas de vacunación o programas de salud pública. La OMS recibe también una parte significativa de su financiamiento a través de contribuciones voluntarias, que provienen no solo de los Estados miembros, sino también de organizaciones intergubernamentales, fundaciones filantrópicas y el sector privado. Por ejemplo la Fundación Bill y Melinda Gates es uno de los mayores donantes privados a la OMS.

Participar en la toma de decisiones: Los países miembros tienen derecho a participar en la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS. En esta asamblea, se debaten y aprueban las políticas y estrategias de la organización, así como su presupuesto.

Implementar las políticas y recomendaciones: Los países miembros se comprometen a implementar las políticas, estrategias y recomendaciones de la OMS en sus propios territorios. Esto implica adaptar las leyes y reglamentos nacionales, así como asignar recursos para la ejecución de los programas de salud.

Colaborar con otros países: Los países miembros deben colaborar entre sí en materia de salud, intercambiando información, conocimientos y experiencias. También deben participar en iniciativas conjuntas para abordar los desafíos de salud a nivel regional y mundial.

Informar sobre la situación de salud: Los países miembros tienen la obligación de informar periódicamente a la OMS sobre la situación de salud en sus territorios, incluyendo datos sobre enfermedades, mortalidad, acceso a servicios de salud, etc. Esta información es fundamental para el trabajo de la OMS y para la elaboración de estadísticas y análisis globales.

image.png

Derechos de los miembros de la OMS:

Participar en la toma de decisiones: Participar en la Asamblea Mundial de la Salud no es solo una obligación sino un derecho. Cada país tiene un voto, independientemente de su tamaño o población.

Acceder a información y conocimientos: Los países miembros tienen derecho a acceder a la información, los conocimientos y la asistencia técnica que la OMS pone a disposición. Esto incluye publicaciones, informes y asesoramiento de expertos, etc. Esto incluye datos sobre enfermedades, tratamientos, políticas de salud y mejores prácticas. Este acceso es esencial para que los países puedan formular políticas informadas y responder eficazmente a desafíos de salud pública.

Recibir apoyo técnico y financiero: Los países miembros pueden solicitar apoyo técnico y financiero de la OMS para la implementación de programas y proyectos de salud. La OMS puede proporcionar asistencia en áreas como la capacitación de personal, el suministro de medicamentos y equipos, y la elaboración de planes de salud. Esto incluye formación en áreas como vigilancia epidemiológica, respuesta a emergencias de salud pública y gestión de programas de salud. La OMS proporciona recursos y expertos para ayudar a los países a implementar estrategias efectivas en sus contextos locales

Proponer iniciativas y proyectos: Estas tienen por objetivo abordar problemas de salud específicos o de mejorar la salud a nivel global. Estas propuestas pueden ser presentadas a la Asamblea Mundial de la Salud o a otros órganos de la organización.

Beneficiarse de los programas de la OMS: Los países miembros tienen derecho a beneficiarse de los programas y proyectos que la OMS lleva a cabo en todo el mundo. Estos programas pueden estar dirigidos a áreas como la prevención y el tratamiento de enfermedades, la mejora de la salud materna e infantil, la lucha contra el tabaquismo, etc. El intercambio de información y experiencias sobre salud permite a los países beneficiarse de las lecciones aprendidas en otros contextos y colaborar en iniciativas conjuntas.