Procesaron a la tesorera de Sur Finanzas

Los tres quedaron detenidos el día del allanamiento a un galpón de Turdera, en Lomas de Zamora, donde se encontraron cajas con documentación, computadoras, cajas fuertes y otras evidencias vinculadas con la investigación a la financiera de Ariel Vallejo, el empresario vinculado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Están presos desde el 11 de diciembre último, cuando se allanó el galpón al que se llegó por un llamado anónimo de un vecino. En el lugar, avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800 en Turdera, se interceptó una camioneta de la financiera en la que viajaban la tesorera y los dos choferes. La policía encontró en el vehículo cinco celulares y otros elementos de prueba.

Ante la justicia presentaron descargos escritos donde rechazaron las acusaciones y explicaron qué hacían en el galpón en esos días: dijeron que concurrieron a llevarse computadoras que había que resetear para ser usadas en la empresa.

La tesorera se autodefinió como empleada administrativa y sostuvo que “nunca” quiso ocultar o destruir pruebas, base de la acusación de la fiscalía. También entregó su celular y aportó la clave para el peritaje. Se le ofreció declarar como imputada colaboradora, pero esa posibilidad se alejó ante la negativa de haber cometido delito. A los tres detenidos se les negó la excarcelación y ahora el magistrado resolvió las situaciones procesales.

El juez accedió al pedido de la defensa y concedió prisión domiciliaria. En el caso de la mujer, se explicó que es madre de una nena pequeña que está a su cuidado exclusivo. Los procesamientos podrán ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata.

La investigación

Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron 73 procedimientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

La fiscalía busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Los celulares hallados en la camioneta serán abiertos y peritados y forman parte de un total de medio centenar de aparatos telefónicos secuestrados en lo que va del caso. Este análisis se sumó al de los teléfonos de Vallejo y su madre, entregados de manera voluntaria en el juzgado y cuyo peritaje ya comenzó.

La investigación involucra contratos de Sur Finanzas con clubes de fútbol y el juez dispuso el análisis de la “documentación y elementos secuestrados” en los procedimientos para “su clasificación, compaginación, categorización y análisis de la información contenida”.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presentaría un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

Esta investigación se abrió con anterioridad a una denuncia que luego presentó ARCA contra Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que tiene pendiente de resolución la Cámara Federal de La Plata.