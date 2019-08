Por la falta de entrega de harina, se para la producción de pan

"No es la primera vez que vivimos esto. Pero no hay que generalizar. Estamos vendiendo un insumo, una materia prima tan básica, y en general no desaparece de un día para otro", dijo el presidente del Molino Matilde, René Mangiaterra a la emisora LT9.





El empresario aclaró que "no vamos a abandonar a nuestros clientes", en referencia al desabastecimiento de las panaderías. "Tenemos una cartera de clientes habituales y no podemos dejarlos sin insumos", agregó el molinero.





Los panaderos de la Ciudad y el Interior del país ya alertaron por la falta de harina para elaborar sus productos. "Nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar", dijo de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, quien agregó que tampoco recibirán margarinas y grasas, son dos insumos "fundamentales en la industria del pan".





Según el instituto estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, el precio del paquete de harina de trigo común de un kilo pasó de $7,15 en diciembre de 2015 a $32,85 en junio pasado, una suba del 359%.





A fines de 2015 el kilo de pan francés estaba $26,20 y ahora llega a $91,92, una suba del 250%.





Fuente: ámbito