Oficializan la continuidad de Carlos Soratti al frente del Incucai

Ahora, con la publicación del Decreto 58/2023 en la edición de hoy del Boletín Oficial, quedó oficializada su continuidad en el cargo, en el marco de la gestión del presidente Javier Milei.

Soratti fue secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009.

Además, desde 1995 hasta 2003 fue presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (Cucaiba) y primer titular de la Dirección de Coordinación, Programación y Ablación (DICOPROA), en la ciudad de Buenos Aires.

Entre 2005 y 2015 ocupó la vicepresidencia de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y representó a Argentina en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de la Reunión de Ministros de Salud de Mercosur, desde su creación en 2006 hasta 2015.

En 2006 presidió el Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina. En 2011 fue Presidente del 11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP) realizado en la Argentina.

Durante su gestión en el Incucai y con la premisa de incrementar la donación y el trasplante, a partir de 2003 se implementó en el país el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, el cual incorporó la figura del Coordinador Hospitalario de Trasplante como impulsor de la generación de donantes desde el interior de los hospitales.

El sistema de donación y trasplante argentino es referente en la materia y cuenta, entre otras fortalezas, con un marco regulatorio permanentemente actualizado; el sistema informático (Sintra) que permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar todos los aspectos relacionados con la actividad de procuración y trasplante en tiempo real; y el desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de 24 organismos provinciales de ablación e implante.