Nuevos videos violentos de Ortigoza: "Te mato"

La madre de los dos hijos del ex-jugador y actual vocal de San Lorenzo (pese a que se formalizó un pedido pidiendo por su renuncia) enseña su labio inferior ensangrentado y relata los hechos con un Ortigoza sentado detrás suyo.

"Así, así me dejó . Me está c... a trompadas, no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él. Me tiene cansada con su violencia, que se vaya. Mirá, me está c... a palos", explicó en un testimonio que estremeció a las redes sociales y generó enorme repudio.