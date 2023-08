Multarán a las empresas que no paguen el bono a los trabajadores

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, dio nuevos detalles del bono de $60.000 para trabajadores registrados, entre los que aclaró que no será igual para todos y que algunos podrían cobrar menos que esa cifra, y que además quienes lo perciban no podrán comprar dólar ahorro. Al mismo tiempo informó que las empresas que no lo paguen serán multadas.