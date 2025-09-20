Rosas amarillas y girasoles, las más buscadas en los puestos callejeros

Sobre las preferencias de los clientes, Florencia destacó que muchos optan por comprar una flor individual y sumarla a un ramo más grande, aunque las rosas amarillas se llevan gran parte de las ventas.

Con la llegada de la primavera, los encargos también comenzaron a crecer: “Me escriben toda la semana, me piden fotos, me hacen reservas y ya saben que vienen a buscar sus flores”, contó la joven.