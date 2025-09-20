La primavera ya se empieza a sentir en las calles de San Juan y con ella aparecen los tradicionales puestos de flores. Sanjuan8.com llegó hasta el puesto de Florencia, quien desde hace años se dedica a este oficio y asegura que las flores amarillas son las grandes protagonistas de la estación.
Rosas amarillas y girasoles, las más buscadas en los puestos callejeros
En el cruce de avenida Rioja y Rivadavia, Florencia, una joven que vende flores desde pequeña, contó cuáles son las más elegidas por los sanjuaninos y los precios de la temporada.