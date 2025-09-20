"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > amarillas

Rosas amarillas y girasoles, las más buscadas en los puestos callejeros

En el cruce de avenida Rioja y Rivadavia, Florencia, una joven que vende flores desde pequeña, contó cuáles son las más elegidas por los sanjuaninos y los precios de la temporada.

La primavera ya se empieza a sentir en las calles de San Juan y con ella aparecen los tradicionales puestos de flores. Sanjuan8.com llegó hasta el puesto de Florencia, quien desde hace años se dedica a este oficio y asegura que las flores amarillas son las grandes protagonistas de la estación.

Los precios varían entre $5.000 y $15.000, según el tipo y el arreglo. Entre las opciones se encuentran astromelias, calas amarillas, fresias perfumadas, rosas amarillas y rojas, y ramitos combinados. Los girasoles encabezan la lista de los más caros, a $15.000 cada uno, mientras que una rosa amarilla individual cuesta $10.000, y un ramito con flores blancas y rosita amarilla se consigue a $13.000.

FLORENCIA FLORES

Te puede interesar...

Sobre las preferencias de los clientes, Florencia destacó que muchos optan por comprar una flor individual y sumarla a un ramo más grande, aunque las rosas amarillas se llevan gran parte de las ventas.

Con la llegada de la primavera, los encargos también comenzaron a crecer: “Me escriben toda la semana, me piden fotos, me hacen reservas y ya saben que vienen a buscar sus flores”, contó la joven.

  • El puesto está ubicado en avenida Rioja y Rivadavia, en Capital.
  • Para pedidos y reservas, Florencia dejó su número de contacto: 264-501-2146.

Temas

Te puede interesar