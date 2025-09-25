"
Milei cierra su gira con una reunión con el primer ministro de Israel

Después de su discurso crítico a la ONU, en línea con el de Trump, Milei cerrará este jueves la gira de 4 días en Nueva York, con una cumbre bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA que arranca este sábado en La Rural de Palermo y prevé la visita a 13 provincias hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Tras celebrar las primeras repercusiones con una baja del dólar, el riesgo país y las tasas de interés, tras el anuncio de un paquete extraordinario de ayuda financiera por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del titular del Tesoro, Scott Bessent, en la comitiva que acompaña a Milei en nueva York, como los funcionarios que quedaron en la Casa Rosada, celebraron con expectativas el cambio de clima adverso para el oficialismo que había caracterizado las últimas semanas.

Milei agradeció a Trump su mensaje de apoyo ante lo que el presidente estadounidense definió en línea con lo que venía denunciando el gobierno semanas atrás “un ataque especulativo contra el gobierno con intensiones políticas” y la intensión de “desestabilizar el plan económico”. Hasta habían denunciado un intento de golpe de Estado de la oposición desde el Congreso, por el rechazo a los decretos y vetos presidenciales.

Tras la votación de Argentina en la ONU en rechazo a la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, Milei podría anunciar la decisión de mudar la locación de la embajada argentina en Tel Aviv a la Ciudad de Jerusalén, en otro mensaje de alineamiento total a Israel.

A las 16:45 hs Milei se reunirá con el Primer Ministro israelí, y a continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

A las 19.15 hs mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman y el mismo jueves a las 22 hs parte en el vuelo especial que traerá al Presidente de regreso a Argentina, con el arribo previsto para el viernes a las 8,30 de la mañana.

FUENTE: A24

