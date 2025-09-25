Milei cierra su gira con una reunión con el primer ministro de Israel

Después de su discurso crítico a la ONU, en línea con el de Trump, Milei cerrará este jueves la gira de 4 días en Nueva York, con una cumbre bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Tras la votación de Argentina en la ONU en rechazo a la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, Milei podría anunciar la decisión de mudar la locación de la embajada argentina en Tel Aviv a la Ciudad de Jerusalén, en otro mensaje de alineamiento total a Israel.

A las 16:45 hs Milei se reunirá con el Primer Ministro israelí, y a continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

A las 19.15 hs mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman y el mismo jueves a las 22 hs parte en el vuelo especial que traerá al Presidente de regreso a Argentina, con el arribo previsto para el viernes a las 8,30 de la mañana.