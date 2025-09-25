Tras recibir un fuerte espaldarazo de Donald Trump, Javier Milei termina este jueves la actividad oficial en la ONU con una cumbre con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y regresa a Buenos Aires para ponerse al frente de la campaña electoral de LLA que arranca este sábado en La Rural de Palermo y prevé la visita a 13 provincias hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Milei cierra su gira con una reunión con el primer ministro de Israel
Después de su discurso crítico a la ONU, en línea con el de Trump, Milei cerrará este jueves la gira de 4 días en Nueva York, con una cumbre bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.