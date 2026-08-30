Desamparados y Unión igualaron en el debut del Regional Amateur

El partido también tuvo momentos de tensión y dos expulsiones. Ramiro Sisterna, de Unión, vio la tarjeta roja directa tras una acción sobre Lucas Ceballos. Además, Santiago Tello recibió la segunda amarilla por una infracción sobre Ochoa y también debió abandonar el campo de juego.

Con el empate, ambos equipos sumaron su primer punto en una competencia que representa el camino hacia el Torneo Federal A.

La edición 2026 del Torneo Regional Amateur cuenta con la participación de 246 equipos de todo el país, que competirán por obtener uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

San Juan cuenta en esta temporada con tres representantes, que buscarán avanzar en las diferentes etapas de la competencia.

El formato contempla una primera instancia bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los equipos que finalicen en los primeros dos lugares de cada grupo accederán a la siguiente fase.

A partir de allí comenzará la etapa de eliminación directa, también con series de ida y vuelta, hasta definir a los equipos que conseguirán los cuatro ascensos al Federal A.