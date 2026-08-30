"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Desamparados

Desamparados y Unión igualaron en el debut del Regional Amateur

El Víbora y el Azul empataron 1-1 en el inicio del Torneo Regional Amateur 2026. Unión se puso en ventaja, pero Desamparados reaccionó y alcanzó la igualdad antes del descanso.

El Torneo Regional Amateur 2026 comenzó este domingo para los equipos sanjuaninos con un empate entre Sportivo Desamparados y Unión, que igualaron 1-1 en un encuentro disputado por la primera fecha de la competencia.

Unión fue el encargado de abrir el marcador a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Riofrío convirtió para poner el 1-0 y darle la ventaja al conjunto visitante.

Desamparados reaccionó antes del cierre de la primera etapa y llegó al empate a los 43 minutos, por intermedio de Enzo Gómez, quien estableció el 1-1 que finalmente sería definitivo.

Te puede interesar...

El partido también tuvo momentos de tensión y dos expulsiones. Ramiro Sisterna, de Unión, vio la tarjeta roja directa tras una acción sobre Lucas Ceballos. Además, Santiago Tello recibió la segunda amarilla por una infracción sobre Ochoa y también debió abandonar el campo de juego.

Con el empate, ambos equipos sumaron su primer punto en una competencia que representa el camino hacia el Torneo Federal A.

La edición 2026 del Torneo Regional Amateur cuenta con la participación de 246 equipos de todo el país, que competirán por obtener uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

San Juan cuenta en esta temporada con tres representantes, que buscarán avanzar en las diferentes etapas de la competencia.

El formato contempla una primera instancia bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los equipos que finalicen en los primeros dos lugares de cada grupo accederán a la siguiente fase.

A partir de allí comenzará la etapa de eliminación directa, también con series de ida y vuelta, hasta definir a los equipos que conseguirán los cuatro ascensos al Federal A.

Temas

Te puede interesar