Milei sobre la coparticipación: "El Gobierno no financiará el despilfarro"

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", posteó este noche el mandatario en la red social X en respuesta a una publicación de Torres.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1761208521092423768&partner=&hide_thread=false .@NachoTorresCH Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia...

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side...

Ánimo! Ya aprenderás... https://t.co/eOlZ3LW7GR — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

Poco antes, el mandatario provincial había señalado: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias"

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1761184439155962278&partner=&hide_thread=false DESENMASCARANDO LA MENTIRA DE LOS DEGENERADOS FISCALES https://t.co/BBJslVGdvs — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

"Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó Milei en la red social X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1761203262110544057&partner=&hide_thread=false HOLA NACHITO Y CÓMPLICES

Les paso algo del Código Penal.



ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de… — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

Más temprano, el jefe de Estado dijo que nunca" pensó que "tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación" y "ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien" se "juntan todos para defender sus obscenos privilegios", en medio de los apoyos de gobernadores a la decisión de Chubut.

Más temprano, el jefe de Estado había reposteado el comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: "Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales".

Dura respuesta al gobernador de Chubut por la copartipación

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que afirmó que “lamenta que Ignacio Torres se niegue a entender que ‘no hay plata’” y que además haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los mandatarios”.

“En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación. Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio”, dice el comunicado que se publicó en la cuenta oficial del gobierno en X.

“De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional. El pueblo argentino eligió al Presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder”, sigue.

El comunicado finalizó: “La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza”.