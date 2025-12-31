Milei despidió el año: "Hemos cumplido todas las promesas"

"Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", sentenció el libertario.

Durante su intervención, el jefe de Estado enumeró los cuatro pilares que, según su visión, marcan el éxito de su modelo económico y social.

En primer lugar, sobre la inflación y el crecimiento, el Presidente afirmó que la suba de precios continúa en una senda descendente y que la economía argentina ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

Además, Milei arrojó una cifra contundente al asegurar que 14 millones de argentinos salieron de la pobreza en este período, lo que representaría una caída de más del 30% en los indicadores sociales.

El Presidente también incluyó la lucha contra el delito como uno de los logros consolidados de la primera mitad de su mandato.

El brindis en Olivos y el deseo para 2026

El Presidente, quien pasará la Nochevieja en la residencia oficial sin agenda de viajes, cerró su mensaje con una mirada optimista hacia el futuro inmediato. "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez", expresó, retomando su eslogan de campaña y finalizando con su tradicional arenga libertaria.

Con este balance, el Gobierno busca consolidar su narrativa de cara a la segunda etapa de su presidencia, marcada por el desafío de sostener la reactivación económica y profundizar las reformas estructurales que planea enviar al Congreso en el próximo período de sesiones extraordinarias.