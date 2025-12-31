"
La AFA envió un mensaje que ilusiona en un año mundialista

La AFA usó las redes sociales para saludar a los fanáticos argentinos en la previa del Año Nuevo. Argentina defenderá la Copa del Mundo en el 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) saludó este 31 de diciembre, a través de sus redes sociales oficiales, a todo el pueblo argentino con un mensaje de fin de año, en el que expresó sus deseos de un próspero 2026, renovando el vínculo con los hinchas y el entusiasmo de cara a los desafíos deportivos que se avecinan.

“La AFA le desea un muy feliz año nuevo a todo el pueblo argentino. ¡Por un 2026 lleno de gloria!”, fue el mensaje publicado por la cuenta oficial de la entidad que rige el fútbol nacional, acompañado por imágenes alusivas a los recientes logros de las selecciones argentinas.

La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de interacciones, con respuestas cargadas de optimismo y agradecimiento por parte de los fanáticos.

El saludo llega en un contexto especial para el fútbol argentino, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente. Los títulos obtenidos en los últimos años reforzaron el sentido de pertenencia y la ilusión colectiva, con la Selección Mayor como estandarte y las divisiones juveniles consolidándose a nivel internacional.

Además del plano deportivo, el mensaje de la AFA también apunta a fortalecer el lazo institucional con los hinchas, destacando el rol del fútbol como elemento de unión social y cultural. En cada competencia, la Selección se convirtió en un símbolo de identidad nacional, trascendiendo lo estrictamente futbolístico.

De cara al 2026, el calendario presenta importantes desafíos para las distintas selecciones nacionales, tanto en competencias oficiales como en procesos de renovación y desarrollo. En ese escenario, el saludo de fin de año funciona como una declaración de intenciones, cargada de esperanza y ambición.

Con este mensaje, la AFA cierra el año reafirmando su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino y renovando el deseo compartido de seguir sumando alegrías. El 2026 aparece en el horizonte como una nueva oportunidad para escribir más páginas de gloria en la historia del deporte nacional.

