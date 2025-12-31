La AFA envió un mensaje que ilusiona en un año mundialista

El saludo llega en un contexto especial para el fútbol argentino, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente. Los títulos obtenidos en los últimos años reforzaron el sentido de pertenencia y la ilusión colectiva, con la Selección Mayor como estandarte y las divisiones juveniles consolidándose a nivel internacional.

Además del plano deportivo, el mensaje de la AFA también apunta a fortalecer el lazo institucional con los hinchas, destacando el rol del fútbol como elemento de unión social y cultural. En cada competencia, la Selección se convirtió en un símbolo de identidad nacional, trascendiendo lo estrictamente futbolístico.

De cara al 2026, el calendario presenta importantes desafíos para las distintas selecciones nacionales, tanto en competencias oficiales como en procesos de renovación y desarrollo. En ese escenario, el saludo de fin de año funciona como una declaración de intenciones, cargada de esperanza y ambición.

Con este mensaje, la AFA cierra el año reafirmando su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino y renovando el deseo compartido de seguir sumando alegrías. El 2026 aparece en el horizonte como una nueva oportunidad para escribir más páginas de gloria en la historia del deporte nacional.