Milei en cadena nacional: "Eliminamos el cepo cambiario para siempre"

Y agregó: “Es la primera vez en la historia que el FMI aprueba un programa para respaldar un plan que ya ha rendido sus frutos”. Al respecto, el mandatario recordó que “no solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que la totalidad del ajuste recayó sobre el estado y no sobre los argentinos de bien”.

“El ajuste fiscal llevado a cabo nos aseguraba un piso de crecimiento de un 4,5 porciento a lo cual deberíamos sumarle las reformas estructurales implementadas en el DNU 70, la Ley Bases y las desregulaciones realizadas por el ministerio, que asciende a mas de 1700 reformas estructurales en el corto plazo”, recordó Milei.

De ese modo, afirmó que a partir del acuerdo logrado “la economía seguirá creciendo por la recomposición del stock de las empresas, además la caída de la inflación ha revalorizado el nivel de compra de todos los ciudadanos, a su vez volvió el crédito privado y estamos viendo un boom sostenido de créditos hipotecarios hace mas de un año”.

En cuanto a las perspectivas a futuro, Milei remarcó que “en el largo plazo crecemos más porque nuestro objetivo es convertirnos en el país mas libre del mundo, seguiremos reduciendo la carga impositivo total ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o la reducción de impuestos directos que estamos encarando de la mano del superávit fiscal”.

Así, tras el acuerdo con el FMI, el presidente remarcó que el país mantendrá un crecimiento sostenido en el tiempo debido a que se espera una mayor inversión en distintas áreas. Durante la conferencia avizoró una mayor “inversión extranjera dado que uno solo invierte cuando puede disponer de los frutos de su inversión como quiera, será un nuevo motor de crecimiento”, expresó.

Y recordó que durante los últimos 15 años Argentina “le puso un cepo a la inversión y abrió la canilla de la emisión monetaria, nosotros hicimos lo contrario. Por todos estos motivos, la recuperación que vimos hace meses acelerara y se transforma en un crecimiento sostenido. En estas condiciones Argentina será el país de mayor crecimiento económico de los últimos 3 años, y en vez de hablar de crecimiento a tasas chinas será a tasas argentinas”.

Como parte del crecimiento económico, Milei también garantizó la baja en el índice de inflación y consideró que todos los cambios sucederán en un mediano plazo. “Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, nada valioso en la vida funciona así, pero si poco a poco y con la certeza de que en el frente externo e interno tenemos los deberes hechos para mitigar cualquier tipo de volatilidad, en el mediano plazo dado los fundamentos del programa la inflación no tiene otro destino que colapsar porque no volverá a haber emisión de peso sin respaldo, la inflación va a colapsar pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes quieren detener el cambio", aseguró.

Algunas de sus frases más destacadas: