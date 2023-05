Mauricio Macri celebró el fallo de la Corte por San Juan

“Entre esas provincias por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder”, dijo al respecto. Esta aclaración llega luego de que el propio Macri dijera antes de entrar a la reunión del PRO del último lunes que los resultados en las elecciones del domingo no era representativos por haberse desarrollado en provincias consideradas feudos.

Luego, el ex mandatario fue muy duro con Alberto Fernández en particular y el Frente de Todos en general por la reacción ante el fallo: “Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática”.