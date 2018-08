Macri: "Tenemos que construir un país en el que la verdad y la transparencia sean la norma"

El presidente Mauricio Macri llamó este domingo a "construir un país en el que la verdad y la transparencia sean la norma", en alusión al escándalo generado por los cuadernos con detalles del pago de coimas presuntamente provenientes de sobreprecios en la obra pública."Estamos sentando las bases sobre las que crece un país, construyendo un Estado que cumple con sus obligaciones. Porque para avanzar en serio hacia ese país que soñamos tenemos que empezar por construir un país en el que la verdad y la transparencia sean la norma", sostuvo el jefe de Estado en un artículo que publicó este domingo en La Capital de Rosario.De esta manera, el mandatario volvió a referirse a la causa judicial que investiga los detalles registrados por el exchofer Oscar Centeno del ex Ministerio de Planificación Federal, en la que ya hay detenidos varios exfuncionarios nacionales y empresarios.Luego de hacer hincapié en el impacto que tiene en los jubilados la nueva línea de créditos de ANSES, lanzadas el pasado viernes, el líder del PRO aseguró que el Gobierno está "sentando las bases sobre las que crece un país" y recordó la visita que realizó a un grupo de jubiladas del partido bonaerense de Quilmes."Fui a visitarlas porque quería compartir con ellas y con sus vecinos la alegría que siento por lo que estamos logrando juntos, la emoción de devolver a los jubilados algo de lo mucho que le dieron a nuestro país", expresó.Y agregó: "Porque, después de años de trabajo, después de haber ayudado a construir esta Argentina, cuando finalmente les llega el momento de descansar, de disfrutar de la familia y la casa, es fundamental que puedan contar con un Estado que los acompañe, los reconozca y los valore".Según destacó, la nueva línea de créditos del organismo previsional, que reemplaza a los préstamos Argenta, apunta a "generar oportunidades, facilitar las herramientas que los argentinos necesitan para estar más tranquilos, para lograr lo que se proponen, para hacer alguna refacción en su casa o disfrutar dándose un buen gusto".En ese sentido, Macri precisó que el Gobierno ya entregó "cerca de 5 millones de créditos a jubilados, pensionados y familias que cobran asignaciones"."Y ahora también aumentamos los montos y fijamos la tasa más baja del mercado, para que cada vez más argentinos puedan seguir cumpliendo sueños", afirmó.A su entender, "medidas como esta hacen una diferencia en la vida cotidiana de las personas de una manera muy concreta" ya que "la mayoría de quienes hoy finalmente pueden acceder a un crédito ANSES no podía acceder a un préstamo bancario".Asimismo, el mandatario recalcó que hacer política es "colaborar para que la Argentina se convierta en un país más justo, con más herramientas y más oportunidades"."Tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. El desafío es enorme, no es algo que se consigue en algunos años, es algo que se hace día a día, con trabajo y esfuerzo, avanzando paso a paso en el camino correcto", concluyó.