Macri se reúne con Larreta para definir el candidato a Jefe de Gobierno porteño

Macri es el principal objetor del acuerdo de Larreta con Lousteau. No concibe que el PRO pierda la Ciudad ante el radicalismo. Sospecha que el alcalde porteño pretende allanar el camino al ex ministro de Economía para imponerse en las PASO de JxC. En el larretismo se desligan de esa hipótesis. Macri, que aún no develará la intriga sobre su futuro electoral, mueve sus fichas para frustrar el pacto de Larreta con la UCR porteña. El candidato del ex jefe de Estado para gobernar la Ciudad es Jorge Macri.

La relación de Larreta con Jorge Macri mejoró en las últimas semanas, luego de la tensión por la foto del intendente de Vicente López con Bullrich, en octubre del año pasado. No obstante, el jefe de Gobierno sostiene a los candidatos porteños de su círculo de confianza.

En este escenario, Macri y Rodríguez Larreta se reunirán esta semana. El día apuntado es el jueves, aunque está sujeto a la ajetreada agenda de ambos. El fundador del PRO le ha dicho a su círculo de confianza que tiene “cierto apuro” para definir las candidaturas en CABA. En el encuentro hablarán sobre un abanico amplio de temas políticos, pero destrabar la interna porteña será preeminente.

Macri le exigirá a Larreta que baje las candidaturas de Quirós, Acuña y Ferrario: pretende que su primo Jorge sea el candidato de unidad para competir contra Lousteau. El alcalde porteño tiene una serie de cláusulas para tal concesión. La principal es que Jorge Macri apoye definitiva y explícitamente el plan presidencial de Rodríguez Larreta. No será fácil. Si eso sucede, Patricia Bullrich no piensa quedarse de brazos cruzados.

¿La solución es que el candidato del PRO en la Ciudad mantenga equidistancia y vaya en la boleta presidencial tanto de Bullrich como de Rodríguez Larreta? El alcalde porteño no está dispuesto a tolerar esa táctica en el distrito que gobierna.

La ex ministra de Seguridad sostiene que avalará a un postulante del PRO. Su candidato será el que apoye Macri. En el larretismo consideran que eso es “relativo” desde que el bullrichismo selló un acuerdo con Ricardo López Murphy.

El economista liberal está lanzado para disputar la jefatura de Gobierno porteña dentro de JxC. Sin embargo, los operadores de Bullrich mueven piezas para que el Bulldog baje su candidatura y se integre a las huestes de la presidenta del PRO. El acuerdo implica espacios de poder para el lopezmurphysmo dentro de la estructura bullrichista. Ayer hubo una señal clara: ambos dirigentes y sus respectivos equipos almorzaron y difundieron una foto como muestra de “integración”. En el larretismo sospechan que Macri está detrás de esa jugada.

María Eugenia Vidal, otra de las presidenciables de JxC, también moverá sus fichas para ordenar la interna porteña. En la semana planea encontrarse con Macri. La ex gobernadora está de acuerdo en exigir que Larreta no ceda ante el radicalismo y presionará para que el PRO tenga un candidato único. Sus predilectos son Ferrario y Quirós. Sin embargo, está dispuesta a dar señales de apoyo a quien sea ungido como candidato de consenso.

María Eugenia Vidal recibió a Mauricio Macri el día de la apertura de su búnker de campaña presidencialCuál es la estrategia que analiza Larreta para destrabar la interna porteña

En Uspallata analizan múltiples escenarios para resolver la interna porteña. En principio, Larreta insistirá ante Macri en sostener a sus candidatos. Su predilecto es Quirós, pero conoce que el ex Jefe de Estado lo vetará: ya se lo planteó en uno de los encuentros que ambos tuvieron en Cumelén durante el verano.

Hay otra alternativa dentro que estudia el larretismo, aunque aún es poco probable: desdoblar la elección porteña está descartado en un 90%. Por eso, otra salida es que la elección nacional y la de la Ciudad sean concurrentes -es decir, el mismo día- pero con sistema de votación mixto: Las candidaturas nacionales (presidente y diputados nacionales) se votan con boleta sábana tradicional; mientras que para las candidaturas de la Ciudad (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única Papel o electrónica.

El Código electoral de la Ciudad permite esa posibilidad. Se trata de una forma de desdoblar la elección sin hacerlo. De esa manera, las candidaturas nacionales estarían desconectadas de las categorías porteñas. Por un lado, la boleta presidencial y, aparte, la boleta única con los candidatos a jefe de Gobierno.

Sin embargo, ese artificio normativo no necesariamente impide que Jorge Macri o Quirós manifiesten públicamente su apoyo a Larreta o Bullrich. Esa parte escapa a la ingeniería electoral y sólo puede encontrar solución en una negociación política. En la mesa chica de Uspallata aseguran que Rodríguez Larreta “tiene toda la voluntad de converger con Mauricio en la mejor solución para la Ciudad”. El dilema no será sencillo.

Antes de reunirse con Larreta, Macri presenta su libro en Rosario

Macri llegó el fin de semana de una gira de 20 días por Europa. Viajó al Viejo Continente por compromisos con la Fundación FIFA. Hoy estará en Rosario. Por la mañana se encontrará con vecinos que han sido víctimas de la escalada de violencia narco. Más tarde se encontrará con dirigentes santafesinos de JxC para reunirse con Pablo Javkin, intendente rosarino. El ex presidente irá acompañado por el diputado Federico Angelini, hombre de confianza de Macri, la senadora radical Carolina Losada, y el legislador Maximiliano Pullaro, de Evolución radical. Son los tres dirigentes opositores con aspiraciones electorales en la provincia.

En tanto, Macri presentará este mediodía su libro “¿Para qué?”. Será en el Salón Metropolitano de Rosario. Por la tarde tiene previsto reunirse con dirigentes y empresarios santafesinos en un evento de la Fundación Libertad.

Macri llegará a Rosario luego de que Elisa Carrió dinamitó el “Frente de Frentes” que el PRO y la UCR tejen con el Frente Progresista y el socialismo santafesino. “Yo no puedo avalar ‘frentes de frentes’ donde sé que hay muchas personas vinculadas al narco”, lanzó la líder de la Coalición Cívica.

Aunque no lo mencionó, para Carrió es inconcebible una alianza política con Antonio Bonfatti, ex gobernador de la provincia. Porque si bien con Javkin tienen matices, las diferencias no son insalvables. Con el médico santafesino sí. “Acá no hay especulación de cargos. Es un planteo político estructural”, argumentan cerca de la ex diputada chaqueña.

En el PRO sostuvieron que “no es positivo que se hagan denuncias de ese estilo sin nombres y sin pruebas”. Además, sostienen que es un “método de extorsión” para negociar más diputados nacionales. En la Coalición Cívica niegan esa versión. En Santa Fe, el partido de Carrió pone en juego la banca de la diputada nacional Carolina Castets. La intención de los armadores “lilitos” es renovar ese escaño y anexar nuevos.

De todas formas, Macri tampoco está de acuerdo en aliarse con el socialismo. Le incomodan las diferencias ideológicas. Los dirigentes santafesinos de JxC buscan tender puentes y exigen una cláusula al socialismo de Santa Fe: Si no hay alineamiento provincial y nacional, no habrá Frente de Frentes.

Mientras tanto, Macri extenderá la intriga respecto a si será candidato o no. Manejará quirúrgicamente los tiempos. La incertidumbre política le tributa poder -de veto-. Larreta apelará a la prudencia: el calendario electoral no le permite paso en falso.