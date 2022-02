Macri habló de "aluvión de emigrantes" y el Gobierno lo cruzó por "noticias falsas"

"El promedio que estimamos es el mismo porque lo cierto es que no hay cifras concretas, porque nunca el gobierno de Macri le preguntó a los argentinos que salían al exterior, y que eran muchísimos en su época, si volvían o no volvían", subrayó Cerruti, quien además contó que recién a partir de la gestión del Frente de Todos Migraciones empezó a consultar a los argentinos que salen del país si lo hacen "por mudanza o no".

En ese punto, y también a través de un hilo desde su cuenta de Twitter, la vocera reveló que "las cifras que está manejando Macri tienen que ver con censos internacionales que se hacen de alguna manera desde las Naciones Unidas y desde la OCDE, y que son de 2016, 2017 y 2018, que es la etapa en la que él era Presidente de la Nación".

Señaló que no le sorprendía que la declaración de principios de Macri sobre la emigración de argentinos estuviera "basada en un editorial de La Nación" pero que "lo insólito es que no repare en que las cifras (contenidas en ese artículo) son del 2019, cuando él era Presidente".

Además, la portavoz insistió en que el presunto "éxodo de argentinos" del presente que consigna el fundador del PRO no está basado en "cifras reales ni estadísticas" sino que forma parte de un "relato" que -advirtió- buscan instalar "algunos espacios y medios que sólo buscan generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro".

"Por primera vez en la historia argentina, la declaración jurada de egreso del país pide informar si se realiza por mudanza desde hace dos años. Las cifras son porcentajes casi inexistentes. La media histórica en base a otros registros no fluctúa desde el 2001", profundizó Cerruti desde su red social, al referirse a la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones que encabeza Florencia Carignano.

Esta mañana, desde Facebook y luego desde otras redes, Macri publicó una carta en la que aseguró que el país está atravesando en este momento "el mayor éxodo de argentinos de su historia" por el cual responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández, a la que definió como un "gobierno errático" que "empuja cada día a la desesperanza".

En su mensaje, el exmandatario dijo que la Argentina está atravesando una ola emigratoria protagonizada por miles de jóvenes, familias con sus hijos, parejas recién formadas, graduados de todas las disciplinas", entre otros.

"Las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos. Los que se van expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país", afirmó Macri en otro tramo de su declaración, en la que concluyó que el "aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina".