Los patentamientos de motos treparon 72,3% interanual en febrero

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículos, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar, por eso vemos una fuerte demanda de los modelos más pequeños, tendencia que va a continuar los próximos meses”.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a enero en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 13.464 unidades, seguida por Gilera en la segunda posición, con 8.835, dejando, con 8.657, a Motomel en el tercer escalón.

La novedad es que Keller, en enero fuera del top five, se ubica ahora cuarta, con 6.830, desplazando a Zanella de esa posición y dejándola sexta. Al igual que en enero, el quinto puesto es para Corven, con 6.112 unidades.

En el modelo más patentado hay una sola modificación con respecto a enero, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, continua en el primer puesto con 6.676, seguida por la Gilera Smash, con 6.207, en el segundo escalón.__IP__

La novedad fue que la Keller KN 110-8, con 5.712 subió un escalón y retomó la tercera posición, dejando cuarta a la Motomel B110 con 4.708 unidades, en un duelo que viene muy parejo en los últimos meses y promete más. Como sucede desde noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 3.804 unidades, se mantuvo en el quinto puesto en febrero.

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en febrero: