Lilia Lemoine se filmó cantando en el baño y en las redes la destrozaron

"Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además es una canción preciosa... la letra en Inglés es aún mejor... Nota: en mi casa la opinión era dividida; mi abuela la odiaba... mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella LLORABA. Créase o no. Y no es que desentonamos, no armonizamos", expresó Lilia.

La jocosa publicación salió este miércoles al mediodía, a menos de 24 horas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el plan de ajusto con fuertes golpes al bolsillo de la clase trabajadora.