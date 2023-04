La UTA lanzó una amenaza de paro y les puso plazo a las empresas

El llamado de advertencia se configura dentro de las negociaciones (por el momento truncas) que mantienen las firmas englobadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) con la cartera conducida por Diego Giuliano por el desembolso de fondos en carácter de subsidios.

"La semana pasada tuvimos reunión con la UTA y el Ministerio de Trabajo donde dejamos planteado que, si hoy no teníamos depositados los subsidios de febrero, habría medidas de fuerza", repasó el titular de la cámara empresarial Gerardo Ingaramo en diálogo con FM Sol Play. El jueves al mediodía ambas partes intentarán destrabar nuevamente el conflicto.

Paro de colectivos: el reclamo de la FATAP

La FATAP insiste en que el escenario "obliga a las compañías a adecuar su prestación", tanto por los ingresos "no actualizados" que perciben hoy desde el Fondo Compensador al Transporte Automotor de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del país, como la condición de un "Estado diligente para cobrar y moroso para cumplir con sus compromisos".

"Dado que aquel incumplimiento persiste, generando la insuficiencia de los ingresos del sector para afrontar los incrementos salariales y sus correspondientes obligaciones previsionales, FATAP ratifica la imposibilidad material de abonar los salarios según las pautas convenidas en febrero del corriente año, la que persistirá hasta que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades y generan las condiciones para dotar al sistema de sustentabilidad económico financiera hoy inexistente", amplió en un comunicado.

Ingaramo, por su parte, reiteró el lunes que "el Gobierno se comprometió a enviar los fondos en tiempo en forma y no lo está haciendo", razón por la cuál "desconocen" el acuerdo paritario alcanzado con la UTA en febrero del 29,7% escalonado hasta mayo.

"Si esto no se resuelve el jueves que tenemos audiencia habrá una suspensión del servicio de la UTA para el fin de semana", agregó. "Si no están los fondos de marzo y abril depositados no vamos a poder pagar y habrá medidas de fuerza", insistió.